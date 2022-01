Interessanti novità terranno alta l'attenzione del pubblico di Un posto la sole, la soap opera completamente realizzata in Italia che ogni giorno è trasmessa nella fascia pre-serale su Rai 3. Gli spoiler delle nuove puntate dal 17 al 21 gennaio narrano che il ritorno di Katia a Napoli desterà lo stupore di Franco Boschi. Alberto Palladini, invece, giurerà vendetta contro Patrizio Giordano.

Anticipazioni Un posto al sole puntate dal 17 al 21 gennaio

Le anticipazioni di Un posto al sole sulle puntate previste tra il 17 e il 21 gennaio in televisione segnalano che Silvia porterà avanti la storia con Giancarlo dopo l'addio di Michele (interpretato dall'attore Alberto Rossi).

Ben presto, la proprietaria del Caffè Vulcano capirà con grande dispiacere che i suoi amici non accettano la sua nuova relazione col bancario.

In particolare, Guido mostrerà segni di grande insofferenza nei confronti del nuovo arrivato. Il vigile, infatti, tratterrà Todisco molto freddamente, come alcuni suoi amici, i quali disapproveranno la sua condotta. Silvia pertanto correrà a sfogarsi con Mariella. Proprio quest'ultima apparirà molto coinvolta dai problemi della donna, tanto da aiutarla a compilare una lista su come comportarsi con Giancarlo. Purtroppo, nonostante le buone intenzioni, le cose non andranno per il meglio.

Mariella, intanto, cercherà di convincere Guido a dare il benestare alla nuova storia di Silvia.

Il ritorno di Katia stupisce Franco

Nelle puntate 17-21 gennaio di Upas, si tornerà a parlare di Katia. La donna, infatti, farà ritorno a Napoli, in quanto in ansia per le condizioni del figlio Nunzio. Un arrivo che desterà lo stupore di Franco.

Nunzio, invece, sembrerà molto felice per l'arrivo di sua madre, tanto da abbracciarla con calore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In questa circostanza, Katia svelerà al primogenito la vera ragione che l'ha portata in Campania. La donna, infatti, temerà che Nunzio possa nuovamente soffrire dopo il riavvicinamento a Chiara, ritenendo che siano due persone molto diverse, anche dal punto di vista economico.

Alberto diventa spietato con Patrizio

Inoltre, l'attenzione sarà catalizzata su Alberto Palladini (interpretato dall'attore Maurizio Aiello).

In particolare, l'uomo non avrà nessuna intenzione di farla passare liscia a Patrizio dopo aver riportato una contusione a causa di una spinta subita. Per questo motivo, il padre di Federico diventerà spietato sia con il Giordano che con Clara, tanto da cercare vendetta.