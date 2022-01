Ripetutamente è stata tirata in ballo da Alex Belli e Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Stella, la migliore amica della coppia. La donna ha scelto di rompere il silenzio e per la prima volta ha parlato del rapporto che li lega. Stella ha detto la sua sull'ormai famoso triangolo che vede coinvolta anche Soleil Sorge e non ha negato difendendo Alex che tra loro c'è una complicità oltre l'amicizia.

Le parole di Stella, migliore amica di Alex Belli e Delia Duran

Stella ha dichiarato che collabora con Alex Belli come stylist e si conoscono da tantissimi anni.

Si è definita "il suo alterego" per la creatività come fotografo di moda. La donna ha detto che hanno gli stessi interessi artistici. Venendo al Grande Fratello Vip, Stella ha affermato che Alex non ha recitato, ma è stato se stesso, istrionico, pieno di vitalità e di idee. "Ti apre le porte della sua vita, ti accoglie, ti avvolge nelle sue sfaccettature". Poi ha aggiunto che solo se lo ami puoi capirlo. Stella ha deciso di scendere in campo per difenderlo sia umanamente che professionalmente perché non vuole che venga definito un manipolatore. La sua amica ha detto che ognuno sull'amore ha il suo punto di vista. Quello di Alex è che l'amore non è possesso, ma libertà. "Anche se una persona è sposata può amarne un'altra, chiaramente in forme diverse", ha dichiarato Stella.

Secondo la donna, amare senza possedere è una forma di amore che in pochi riescono a comprendere anche se siamo nel 2022.

La verità di Stella sul rapporto con l'attore Alex Belli

Stella ha detto che Delia ha sempre capito Alex e sin da subito lo ha accettato per la persona complessa che è, con le sue sfaccettature. Poi ha aggiunto: "Noi siamo amici, amanti e complici nella vita e nel lavoro".

Stella ha dichiarato che Delia l'ha sempre accettata. Con loro ha viaggiato, è andata in moto, ha fatto shooting fotografici, immersioni e hanno anche dormito insieme. Poi ha aggiunto: "Abbiamo condiviso tutto, anche momenti di complicità erotica". E poi ancora: "Nel nostro rapporto abbiamo condiviso anche la sessualità libera".

Infine, Stella si è espressa sul rapporto di intimità e complicità nato tra Alex e Soleil. A tal proposito ha dichiarato che tra loro è nata l'alchimia, l'amicizia e la complicità di due anime affini che hanno avuto la fortuna di incontrarsi. Riguardo al bacio che si sono scambiati ha detto che è stato l'espressione della passione. Non ha negato di aver provato anche lei, come Delia, un pizzico di gelosia nel vederli così uniti. "Io amo Alex e lui ama me, ha concluso". Cosa ne penserà Alex di queste sue parole? Intanto, è volato lontano dall'Italia, in Egitto.