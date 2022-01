Sabato 22 gennaio, su Canale 5, è stata trasmessa la terza puntata di C'è Posta per te. Tra i protagonisti di una storia, Carmen e Luigi, una figlia e un padre che non hanno più rapporti. Grazie all'intervento di Maria De Filippi, l'uomo ha deciso di aprire la busta e riabbracciare la figlia. Stando ad alcuni rumor provenienti dai social, poche settimane dopo la messa in onda del programma i due avrebbero nuovamente interrotto i rapporti.

La richiesta di Carmen

Carmen è una ragazza di Napoli che ha deciso di scrivere alla redazione di C'è posta per Te.

In seguito alla separazione dei suoi genitori, la ragazza non ha più avuto rapporti con il padre Luigi. Quest'ultimo, dopo avere accettato l'invito, si è presentato in studio con la nuova compagna Nunzia.

Durante il confronto, Luigi è apparso piuttosto freddo nei confronti della figlia. Carmen ha rimproverato al padre di non averle neanche fatto gli auguri per il 18esimo compleanno. Luigi, però, affermato che Carmen non volesse avere alcun rapporto con il fratello minore (figlio nato dalla relazione di Luigi con Nunzia). A tal proposito la protagonista della storia ha spiegato di essersi trovata tra due fuochi, vista la "guerra giudiziaria" tra suo padre e sua madre. Dopo un lungo confronto Luigi era intenzionato a chiudere la busta, ma grazie all'intervento di Maria De Filippi ha riabbracciato la figlia.

I telespettatori hanno notato che tra padre e figlia non c'è stato un abbraccio caloroso.

Padre e figlia di nuovo distanti

Terminata la puntata di C'è posta per Te, i telespettatori si sono domandati come stiano andando le cose tra padre e figlia. Stando alle indiscrezioni riportate dal web, Luigi e Carmen poche settimane dopo la registrazione avrebbero interrotto nuovamente i rapporti.

Tale versione sarebbe stata confermata anche dall'account Instagram "Il Menestrello". Sul social, l'influencer avrebbe spiegato di conoscere personalmente Carmen tanto da dichiarare: "Dopo poco, il padre non ha voluto sapere più niente di lei".

Ovviamente, si tratta solo di supposizioni in quanto i protagonisti della storia non hanno confermato o smentito.

Ascolti tv sabato 22 gennaio

Nella giornata di sabato 22 gennaio, si è rinnovata la sfida auditel tra le varie reti. Per quanto riguarda Carlo Conti e Maria De Filippi, la conduttrice pavese è salita nuovamente sul podio. C'è posta per Te ha ottenuto il 29,30% di share incollando al piccolo schermo 5.567.000 di telespettatori. Tale e Quale invece, si è piazzato al secondo posto con 4.013.000 telespettatori pari al 18,80% di share.

Nonostante la sconfitta siglata dalla Rai, il programma condotto da Conti continua a dare filo da torcere al competitor.