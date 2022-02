Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15: 55 su Rai Uno. Le anticipazioni relative alla puntata che sarà trasmessa martedì 8 marzo svelano nuovi colpi di scena. Stefania continua ad essere convinta che Ezio abbia una storia con Gloria. La ragazza, essendo un'acuta osservatrice, metterà insieme i pezzi per cercare di vederci più chiaro. Inoltre farà diverse domande al padre e a Gemma, per cercare di cogliere qualche informazione. A fine giornata, la giovane si apposterà per osservare Ezio e Gloria mentre parlano.

La persona su cui sembrano convergere tutti i sospetti è proprio Gloria, dato che li vede spesso in atteggiamenti intimi. La ragazza, essendo un'acuta osservatrice, farà delle domande prima ad Ezio e poi a Gemma per cercare di scoprire qualcosa in più. Per avere la conferma di ciò che pensa, la giovane Colombo si nasconderà, per origliare una conversazione fra il padre e Gloria.

Nel corso dell'episodio de Il Paradiso trasmessa il giorno 8 marzo, Maria farà ritorno a Milano, dopo un soggiorno nella Capitale. La ragazza si era recata a Roma per parlare personalmente con Rocco, dopo aver appreso che il giovane l'aveva tradita. Tornata a lavoro, la giovane sarta dirà di essersi riappacificata con il fidanzato, tuttavia non sembrerà essere di certo serena.

Gli spoiler della puntata de Il Paradiso che andrà in onda martedì 8 marzo svelano che Vittorio metterà le cose in chiaro con il suo rivale. Conti farà capire a Romagnoli che non ha intenzione di arrendersi, ma che lotterà per tutelare la sua creatura. Tuttavia Dante non si lascerà certo intimidire, anzi il nervosismo di Conti non farà altro che aumentare il suo ego. Difatti, poco dopo andrà a brindare con la sua complice.