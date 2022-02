Nella Scuola di Amici di Maria De Filippi non si è mai tranquilli. Infatti, ogni settimana ci sono tantissime novità per i giovani allievi e per i telespettatori. Questa volta, però, le notizie non sono delle migliori. In vista della registrazione della prossima puntata, che avrà luogo domani mattina e andrà in onda domenica su canale 5 a partire dalle ore 14:00, è stato trasmesso un daytime un po' particolare. La puntata di oggi, andata in onda dalle 16:10, è stata incentrata totalmente su uno dei ballerini più amati dell'edizione di Amici di quest'anno: Mattia.

Il giovanissimo ballerino ha ricevuto pessime notizie dal suo insegnante, lasciando tutti i fan più accaniti totalmente sbigottiti e rattristati.

L'infortunio di Mattia ad Amici 21

Oltre un mese fa, il giovane latinista - allievo di Raimondo Todaro - di Amici 21, Mattia Zenzola, ha accusato un bruttissimo dolore alla caviglia. Dopo vari accertamenti, è rimasto a riposo per diverso tempo, senza poter frequentare alcuna lezione e senza riuscire ad esibirsi. Mattia ha tentato di tutto pur di tornare presto a ballare, difendendo la sua amatissima maglia in vista dell'avvicinarsi del serale. Purtroppo per lui, il dolore alla caviglia non è mai migliorato. Addirittura, da quando ha iniziato nuovamente a fare lezione, sembra che sia peggiorato.

Oggi, durante il daytime, è stato mandato in onda un estratto che evidenzia la sofferenza del ballerino, il quale non è riuscito a portare a termine la lezione di ballo. Pertanto, Mattia è stato sottoposto nuovamente ad ulteriori accertamenti per capire meglio la situazione. Dopo un po', è stato convocato d'urgenza dal suo insegnante - Raimondo Todaro - il quale gli ha consegnato dei fogli: i referti medici.

La comunicazione a Mattia ad Amici 21

Dopo aver visionato i referti medici, Raimondo Todaro ha comunicato che, purtroppo, per il ballerino occorreranno almeno 2 o addirittura 3 mesi prima che possa ritornare a ballare. Pertanto, la sua corsa al serale di Amici 21, termina qui poiché non potrà assolutamente esibirsi. Un duro colpo per Mattia, anche se il maestro ha sottolineato che avrà già un banco a disposizione per l'edizione del prossimo anno.

Così come è accaduto in passato per altri ballerini rimasti infortunati durante il loro percorso (come Andreas), anche Mattia potrà nuovamente far parte della scuola, provando a realizzare finalmente il suo sogno.

Mattia saluta i compagni di Amici 21

La terribile notizia non ha sconvolto soltanto Mattia, ma anche tutti i suoi compagni, in particolare Carola e Christian, con i quali ha legato moltissimo durante questi mesi ad Amici 21. Dopo aver salutato tutti, ricevendo un grandissimo applauso, Mattia è stato costretto a fare le valigie per abbandonare immediatamente il programma. Prima di andare via, lasciando tutti i suoi compagni in lacrime sul ciglio della porta della casetta che per mesi è stata la sua dimora, ha salutato dicendo: "vi seguirò sempre".

Il percorso di Mattia ad Amici 21

Sin da quando è entrato all'interno della scuola di Amici 21, Mattia ha ottenuto il grande favore del pubblico. Moltissime le pagine social nate per supportare il giovane ballerino di appena 18 anni. Mattia, inoltre, è stato sempre supportato anche dal suo insegnante Raimondo Todaro, il quale ha riconosciuto sin da subito il suo talento e la sua grande passione per il ballo. D'altro canto, però, ultimamente il percorso di Mattia all'interno della scuola non è stato molto roseo. Infatti, la maestra Celentano gli ha messo molte pressioni per cercare di sostituirlo in vista dell'avvicinarsi del serale. Dopo aver aperto i casting per cercare un degno sfidante per Mattia, la maestra ha deciso di annullare la gara valutando attentamente le condizioni di salute del giovane.

Pertanto, è stato aggiunto un nuovo banco di latino per Leonardo, senza il bisogno di ricorrere alla sfida. Purtroppo, non ci saranno delle comparate tra i due - come molti fan speravano - qualora Leonardo arrivasse al serale. D'altro canto Mattia avrà sicuramente la sua occasione il prossimo anno. Intanto potrà continuare a supportare tutti i suoi compagni, da casa.