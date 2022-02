Miriana Trevisan ha puntato il dito contro Soleil Sorge. In seguito al bacio saffico tra la 27enne italo-americana e Delia Duran scambiato al GFVip, durante la festa di sabato 19 febbraio la showgirl ha precisato che non c'è nessuna vittima in questo teatrino.

L'episodio incriminato

Sabato 19 febbraio, gli autori del GFVip hanno organizzato una festa a tema per i "vipponi". Durante i party, i gieffini hanno a disposizione diverse bottiglie di vino: dunque, spesso capita che qualcuno ne fa troppo uso.

Nel corso dei festeggiamenti, Soleil si è scambiata un bacio saffico con Delia Duran.

Ma non solo, ha dato adito ad una discussione piuttosto accesa con Alex Belli. Al termine della serata, Sorge si è pentita di quanto accaduto e ha avuto un crollo emotivo.

Il commento di Trevisan

Mentre alcuni "vipponi" hanno confortato Soleil in lacrime, Miriana ha espresso un commento piuttosto negativo. La diretta interessata si è domandata perché Sorge si sia lasciata baciare da Delia in modo così sensuale. Inoltre, Trevisan ha invitato i suoi compagni d'avventura a rendersi conto della situazione accaduta: "Tu non ti fai baciare da una se non ti va".

Non contenta la showgirl ha rincarato la dose sulla coinquilina: "Io non vedo nessuna vittima in questo siparietto". Secondo Miriana, la situazione starebbe degenerando e non poco.

A tal proposito la gieffina ha accusato Soleil di avere esagerato: "Dare la scusa all'alcool anche basta". Nel momento in cui si comprende che il vino possa mandare su di giri, bisognerebbe darsi una regolata. A detta di Miriana, Soleil non avrebbe fatto nulla di tutto questo.

Mamma e zia di Sorge contro Belli

Secondo Miriana Trevisan, Soleil sarebbe stata parte attiva con Alex Belli e Delia Duran.

Dunque, non ha alcun senso piangere dopo avere commesso un errore. A tal proposito la diretta interessata è arrivata a parlare di "show surreale".

A quanto pare, la mamma e la zia di Soleil non sembrano pensarla così. La signora Wendy, su Instagram, ha lanciato l'hashtag #BastaBelli. La signora Daniela Sorge invece, si è scagliata duramente contro Alex Belli: "Facile fare terrorismo su una ragazza di 27 anni".

A detta della donna, Alex e Delia sarebbero due avvoltoi assetati di popolarità. Inoltre, la zia di Sorge ha sostenuto che Belli sia solamente un uomo a caccia di donne per alimentare il suo ego.

La zia della influencer ha rincarato la dose sull'ex gieffino: "Sole non è impeccabile, ma non è complice di una tale teatrino che fa gola allo show". Non è escluso che quanto accaduto durante il party di sabato, venga trattato nella 43^ puntata del GFVip in onda lunedì 21 febbraio su Canale 5.