Nella casa del Grande Fratello Vip si è tornati a parlare di Nicola Pisu a distanza di settimane dall'eliminazione. A tirare in ballo il figlio di Patrizia Mirigliani ci ha pensato Manila Nazzaro durante una conversazione con Miriana Trevisan. L'ex Miss Italia ha ripercorso i mesi trascorsi nella casa più spiata dagli italiani al termine del party rock del sabato sera. In particolare la partner di Lorenzo Amoruso si è soffermata su alcune affermazioni fatte dal trentaduenne durante una lite con la napoletana. "Una persona che dice meriti uomini che ti trattano male per me potrebbe anche morire affogato".

Un'uscita che non è passata inosservata e che ha diviso il web.

Non è tardata ad arrivare la risposta di Nicola Pisu che ha condiviso un post su Instagram in cui non ha nascosto la sua delusione per le parole utilizzate da Manila. Il trentino ha avuto avuto che la pugliese conquistato il nonno per la sua bellezza ei suoi valori. "Di quella miss non ritrovo più nulla. Incredulo ti ascolto. Mi dispiace tanto oggi ammetterlo ma la Manila di potrebbe solo spolverare la corona" - la dura reazione del figlio di Patrizia Mirigliani che ha accusato la 44enne di istigare alla violenza con le sue esternazioni .

Manila Nazzaro su Nicola Pisu: 'Per me può morire affogato'

La relazione tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu sembrava essere finita definitivamente nel dimenticatoio.

Dopo l'uscita di scena del trentaduenne l'ex ragazza di Non è la Rai si è legata a Biagio D'Anelli. Nelle ultime ore si è tornato a parlare del rapporto tra la show girl e il figlio di Patrizia Mirigliani. A tirarlo in ballo è stata Manila Nazzaro nel fare un resoconto su quanto accaduto in questi mesi nella casa più spiata dagli italiani.

La partner di Nicola Amoruso non ha avuto parole tenere per Pisu ricordando l'accesa lite che aveva avuto con Miriana prima di essere eliminato dal Grande Fratello Vip.

"Ha detto cose brutte in confessionale ma soprattutto ha toccato il fondo quando ha affermato che meritavi un uomo che ti trattava male" - ha riferito la 44enne sottolineando che è stata una cosa brutta e che non merita alcuna giustificazione per quello che ha detto.

"Per me può morire affogato" - ha aggiunto Manila provocando un polverone sul web con tanti utenti che hanno puntato l'indice contro la pugliese per il duro affondo contro Pisu.

La replica del figlio di Patrizia Mirigliani: 'Da Manila non me l'aspettavo'

Nicola ha reagito all'inaspettato attacco dell'ex compagnia di avventura con un post condiviso su Instagram. Il trentaduenne ha pubblicato una foto che ritrae Manila Nazzaro nel momento in cui è stata incoronata Miss Italia con il nonno e nella didascalia ha evidenziato quanto il congiunto stimasse la pugliese per bellezza e valori. "Mai avrei immaginato che proprio tu mi avresti augurato di morire affogato" - ha scritto il figlio di Patrizia Mirigliani.

"Con questa frase hai dimostrato che la violenza non ha genere e che sull'educazione al rispetto delle differenze e della parità c'è ancora molta strada da fare" - ha chiosato il trentaduenne precisando che con il suo comportamento la 44enne finisce con "l'armare i violenti".

Per Pisu un tema delicato come la violenza sulle donne non può essere sacrificato in tv "in nome degli ascolti". L'ex gieffino ha chiuso il suo intervento social affermando che la partner di Nicola Amoruso oggi potrebbe solo spolverare la corona di Miss Italia.