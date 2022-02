La ventunesima edizione di Amici deve ancora finire che già si parla della prossima. Le riviste di Gossip, infatti, in queste ore si stanno occupando della tensione che serpeggerebbe dietro le quinte del talent-show a causa dei continui sconti tra due professori molto amati. Pare infatti che, litigando con Alessandra Celentano ogni puntata, Raimondo Todaro rischi il posto nella commissione interna: il maestro di latinoamericano non sarebbe certo di figurare tra i docenti di danza anche l'anno prossimo.

Aggiornamenti sul cast interno di Amici

Sono passati quasi sei mesi da quando Raimondo Todaro ha esordito nel ruolo di professore di Amici.

Dopo aver lasciato Ballando con le Stelle, non senza polemiche, il siciliano ha accettato di entrare a far parte del cast del longevo talent di Maria De Filippi.

Il docente di latinoamericano è diventato subito protagonista del format di Canale 5, soprattutto per le accese discussioni che ha avuto e continua ad avere con Alessandra Celentano.

Sin dall'inizio dell'edizione numero ventuno, i due insegnanti non se le sono mandate a dire, arrivando a pronunciare parole forti e manifestando pensieri del tutto opposti sull'arte e su come dovrebbe essere un ballerino ideale.

Se dal punto di vista televisivo queste liti aiutano (gli ascolti delle puntate domenicali sono più che soddisfacenti), umanamente ci sarebbero problemi in vista per uno dei protagonisti di queste "scenette".

Il gossip sui protagonisti 'senior' di Amici

Il numero di Nuovo Tv che è uscito in questi giorni, sostiene che dietro le quinte di Amici ci sarebbe una tensione palpabile: le liti tra i due professori appena citati, infatti, non piacerebbero quasi a nessuno, soprattutto quando sfociano in offese reciproche e atteggiamenti sopra le righe.

Il direttore Riccardo Signoretti si è fatto portavoce di un rumor che starebbe impazzando nei corridoi Mediaset da qualche tempo a questa parte, quello che mette in dubbio il futuro di Raimondo nel cast del talent-show.

"A Todaro non conviene mettersi contro Alessandra Celentano, così facendo rischia il posto", si legge sulla copertina della rivista di gossip che per prima di è occupata della possibile non riconferma del siciliano nella commissione interna del programma di Canale 5.

I giornalisti hanno anche ricordato che molti "predecessori" del prof di latinoamericano sono stati sostituiti proprio dopo essersi scontrati a lungo e duramente con la severa maestra di danza classica.

Conto alla rovescia per il serale di Amici

Nell'attesa di sapere qualcosa in più su Todaro e sul suo futuro in cattedra ad Amici, i fan sono concentrati su quello che accadrà nelle prossime settimane.

Notizia di questi giorni, infatti, è che è stata resa nota la data in cui inizierà il serale del talent-show: sabato 19 marzo andrà in onda la prima puntata che, salvo cambi di programma, dovrebbe essere registrata un po' prima (probabilmente il venerdì sera).

Al momento si conoscono solo i nomi di cinque allievi che hanno la certezza di partecipare al serale: i cantanti Alex e Sissi, i ballerini Michele, Dario e Carola.

Tutti gli altri 13 ragazzi che sono attualmente nella scuola, restano in attesa di scoprire la decisione dei professori sul loro futuro nello show: dentro o fuori?

Per quanto riguarda la giuria, ad oggi si vocifera di un ritorno di Stefano De Martino (che, per ricoprire questo ruolo per il secondo anno consecutivo avrebbe rinunciato a condurre Made in Sud in primavera) e un possibile esordio di Giorgia Todrani e Giulia Michelini.