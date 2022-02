Lulù Selassié e Miriana Trevisan hanno avuto alcune divergenze. A poche ore dalla 40esima puntata del GFVip, la Principessa ha chiesto alla coinquilina di supportarla durante la diretta. Di fronte al rifiuto dell'ex ragazza di Non è la Rai, la 23enne è apparsa infastidita. Dal canto suo, Trevisan ha spiegato che non può fare una cosa che non rientra nei suoi canoni.

L'accaduto

In seguito all'uscita di Manuel Bortuzzo, Lulù ha accusato il colpo. La ragazza spesso ha accusato i suoi compagni d'avventura di averla lasciata sola. Durante la rassegna del GFVip radio, la 23enne ha discusso anche con Sophie.

A poche ore dalla diretta, la Principessa ha chiesto a Miriana di spezzare una lancia a suo favore con Signorini e con i telespettatori. Nel dettaglio, la 23enne si è detta preoccupata per le clip che verranno mandate in onda su di lei. La sorella di Jessica e Clarissa ha confidato di avere paura del giudizio della gente.

La reazione di Trevisan

Miriana dopo avere ricevuto una richiesta ben precisa da Lulù, si è rifiutata. Di fronte alla reazione distaccata della showgirl, la 23enne è apparsa infastidita. A quel punto Trevisan ha fatto chiarezza sulla sua posizione: "Mi stai chiedendo di fare una cosa che non è nel giusto". L'ex ragazza di Non è la Rai ha precisato che Lulù è una sua amica e che le vuole molto bene.

Al tempo stesso, però, la concorrente non crede di dover dare ragione alla ragazza anche quando ha atteggiamenti discutibili.

A detta della Principessa, i telespettatori in questi mesi hanno imparato a conoscere chi è Lulù: "Non hai bisogno di essere difesa, la gente lo capirà". Al contrario, la 23enne è convinta che le persone andrebbero capite e non giudicate in base a delle situazioni particolari.

Lo sfogo di Miriana

Nel vedere Lulù infastidita, è intervenuta Jessica. La più grande delle sorelle Selassié ha suggerito alla sorella di non preoccuparsi del giudizio dei telespettatori e delle clip che verranno mandate in onda su di lei. Secondo la 26enne, la gente è in grande di capire il comportamento della gieffina.

Nel frattempo, Trevisan ha commentato con Manila Nazzaro la conversazione avuta con Lulù.

Secondo l'ex Miss Italia, è inutile imporre il proprio punto di vista a una persona. Nazzaro ha affermato: "Qualsiasi cosa fai sbagli". Dunque, la diretta interessata ha invitato Miriana ad agire come crede che sia meglio per lei. Dal canto suo, Trevisan ha spiegato che non rispecchia nel suo modo di fare quello che le ha chiesto Lulù. Dunque, nella 40esima puntata del GFVip Miriana potrebbe non spezzare una lancia a favore della coinquilina in quanto si è detta convinta che i telespettatori abbiano già compreso la situazione.