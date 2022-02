Quando manca poco più di un mese all'inizio del serale di Amici, un allievo ha ricevuto una brutta notizia. Nel corso del daytime che è stato mandato in onda il 9 febbraio, Anna Pettinelli ha informato Albe del fatto che potrebbe eliminarlo da un momento all'altro perché non è contenta del suo rendimento. Periodo difficile anche per Serena e Sissi: la ballerina ha pianto per il pessimo piazzamento nella gara di ballo modern, la cantante si è confrontata con Lorella Cuccarini sui commenti negativi che le arrivano dai social network.

Aggiornamenti dalla scuola di Amici

La puntata di Amici che è andata in onda domenica 9 febbraio, ha fatto chiarezza su diversi punti. I fan, ad esempio, sono stati aggiornati sul percorso di un cantante che sta seriamente rischiando di essere eliminato.

Albe, infatti, è stato convocato da Anna Pettinelli per una comunicazione molto importante: la professoressa non è contenta del rendimento del suo allievo, per questo sta pensando di mandarlo a casa dopo cinque mesi di collaborazione.

"Potresti non partecipare al serale", sono queste le parole con le quali l'insegnante ha "freddato" il ragazzo nelle scorse ore.

Il giovane rapper, dunque, è stato messo a conoscenza di un pensiero che sta frullando nella testa della sua docente di riferimento da un po'; quello di rinunciare a lui dopo averlo visto piazzarsi quasi sempre agli ultimi posti delle classifiche che hanno stilato esperti di musica.

Gli sfoghi dei protagonisti di Amici

Rientrato in casetta, Albe si è sfogato con Serena, la prima alla quale ha riportato le parole con le quali Anna Pettinelli l'ha messo in discussione.

"Sta pensando di eliminarmi, forse non parteciperò al serale", ha detto il ragazzo prima di cercare conforto anche nell'amico LDA.

Anche per la ballerina appena citata non sono stati giorni semplici.

Il daytime di Amici del 9 febbraio si è aperto con l'incontro tra la protagonista del cast e Raimondo Todaro. Il professore ha mostrato all'allieva un video sul malore che ha avuto al termine della puntata di domenica scorsa: in preda all'ansia e alla tensione, la giovane ha pianto e ha trattenuto a fatica forti dolori addominali.

La danzatrice ha spiegato che è stata male a causa del penultimo posto che ha occupato nella gara di tecnica modern che ha affrontato con i colleghi.

"Ho studiato questo tutta la vita e non posso vedermi lì. Carola nel suo è bravissima, ma non più di me in questo genere", ha detto Serena prima che il suo insegnante la facesse parlare con un coreografo pronto a creare un balletto solo per risaltare le sue qualità.

Il conforto della prof di Amici verso Sissi

L'ultima parte del pomeridiano di Amici di mercoledì 9 febbraio, è stata dedicata ad un momento di crisi che Sissi ha vissuto in questi giorni.

La ragazza c'è rimasta male per il pessimo piazzamento nella classifica delle preferenze del pubblico (sesto posto su otto concorrenti), e da quello ha dedotto che non è amata.

"Sento di stare super antipatica a tutti", ha detto la giovane quando Lorella Cuccarini le ha chiesto di esprimere il malessere che la sta tormentando ultimamente.

A ferire la cantante, inoltre, sono i commenti negativi che legge sul suo conto quando ha la possibilità di accedere ai social network.

"Non piaccio perché sembro sempre svampita, ma se potessi io farei solo musica e non mi farei nemmeno vedere", ha aggiunto l'allieva prima che l'insegnante le consigliasse di non dare peso alle critiche che arrivano da persone che la conoscono solo attraverso uno schermo. "So che ci sono tanti commenti belli su di te, basati su questo e lascia perdere il resto", ha concluso la docente.