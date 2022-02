Momenti di altissima preoccupazione si vivranno nella famiglia Palacios nel corso delle puntate di Una vita, che verranno trasmesse a breve in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera provenienti dalla Spagna, raccontano che Lolita Casado apparirà preoccupatissima quando scoprirà che Antonito Palacios è partito per una missione rischiosa in Marocco.

Una vita: Lolita torna in salute

Le trame di Una vita annunciano che Antonito prenderà una decisione che spezzerà il cuore a Lolita nel corso delle prossime puntate in onda in Italia.

Tutto inizierà quando il politico non si arrenderà alla diagnosi infausta che ha colpito la moglie e per questo si metterà in contatto con un Premio Nobel in medicina. Intanto la donna scoprirà di avere poco tempo da vivere e per questo deciderà di avere un confronto con Natalia, per affidarle il compito di stare accanto ad Antonito qualora morisse. Farà una richiesta struggente anche a Ramon e Carmen, in cui gli chiederà di prendersi cura del marito e del figlio.

Il politico farà arrivare ad Acacias 38 Ramon y Cajal per seguire il disperato caso di Lolita e la donna accetterà di sottoporsi alla cura sperimentale. All'inizio non darà segni di ripresa, tanto che Ramon e i parenti crederanno che non ci sia più niente da fare, ma la madre di Moncho successivamente si risveglierà dallo stato comatoso, tornando in salute grazie al trattamento sperimentale del luminare.

Una bellissima notizia per Antonito che dovrà faticare ancora molto per ricevere il perdono di sua moglie dopo il tradimento con Natalia.

Antonito costretto a partire

Nelle puntate spagnole di Una Vita, Antonito scoprirà di dover partire per partecipare a una commissione parlamentare presso il protettorato marocchino. Una situazione che coinciderà con lo scoppio della guerra in Europa, tanto che Lolita sarà particolarmente contraria a questa scelta.

Ramon, a questo punto, cercherà di tranquillizzare la nuora, senza però avere successo. Casado, infatti, cercherà di opporsi alla partenza del marito con tutte le sue forze, non sospettando minimamente che si tratta di una vera e missione.

La madre di Moncho spaventata per la missione del marito in Marocco

Lolita cambierà idea permettendo al marito di partire per l'Africa grazie alle parole di Susana.

La donna, infatti, si calmerà quando Antonito si farà sentire dal Marocco inviandole un telegramma, sebbene poi perda completamente la testa dopo aver appreso il vero motivo della partenza di Antonito. Ramon rivelerà alla nuora che il loro congiunto sta rischiando la sua esistenza in quanto impegnato in una missione tutt'altro che pacifica per il bene della Spagna. Ovviamente la madre di Moncho non riuscirà a mantenere la calma apparendo molto spaventata, visto che suo marito la farà preoccupare moltissimo quando si perderanno le sue tracce in Marocco.