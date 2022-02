Le nuove puntate de Il paradiso delle signore 6, in onda attualmente su Rai 1, continuano a essere dominate dalla storia d'amore che vede coinvolti Tina e Sandro.

Dopo essere ritornato in città, l'ex compagno di Tina sta facendo di tutto per riconquistarla e far sì che tra loro ritorni il sereno. Una sfida non facile, tanto che l'attore Luca Capuano in queste ore ha lanciato anche un sondaggio social per chiedere ai fan, secondo loro, cosa accadrà.

Ebbene, tra le varie reazioni è arrivata anche quella dell'attrice di Tina Amato, che non le ha "mandate a dire" a Capuano, alias Sandro.

Tina e Sandro al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6, che saranno trasmesse durante le prossime settimane su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Tina e Sandro.

I due si ritroveranno al centro dell'attenzione per la loro turbolenta storia d'amore e, soprattutto, dopo che Vittorio Conti ha scelto di farsi da parte per permettere a Sandro di riconquistare la sua amata.

Nonostante quello che c'è stato tra lui e Tina, Vittorio ha accettato di non intromettersi in questo rapporto e di permettere così a Sandro di giocarsi il "tutto per tutto" per cercare di riconquistare di nuovo la sua amata.

Luca Capuano e la domanda su Tina e Sandro ai fan de Il Paradiso 6

Una sfida non facile quella di Sandro dato che Tina, in queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6, non è apparsa convinta al 100%, quasi come se volesse mettere in discussione la sua relazione con l'ormai ex compagno.

Cosa ne sarà di Tina e Sandro entro il finale di questa sesta stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1?

Tra i due tornerà di nuovo il sereno oppure no?

È questa la domanda che si pongono in tantissimi e così l'attore Luca Capuano ha scelto di fare un sondaggio su Instagram, per capire cosa ne pensano i fan de Il Paradiso delle signore.

"Tina e Sandro: amore o rottura?", è questa la domanda del sondaggio al quale Capuano ha chiesto ai suoi fan di poter dire la loro.

L'attrice di Tina lancia un avvertimento a Luca Capuano

Ebbene, il sondaggio di Capuano non è passato inosservato neppure all'attrice che veste i panni di Tina Amato nel cast della soap opera del primo pomeriggio di Rai 1.

Neva Leoni, infatti, ha commentato la storia dell'attore di Sandro e lo ha fatto lanciando anche una sorta di avvertimento.

"Non tirare troppo la corsa Luca Capuano, che ancora non è detta l'ultima parola", ha scritto l'attrice di Tina sui social, quasi a voler sottolineare il fatto che il suo personaggio ne Il Paradiso delle signore 6 al momento è ancora in forte crisi.