Armando Incarnato è sicuramente uno dei protagonisti assoluti di Uomini e donne. Il suo carattere è stato spesso criticato e lo ha portato ad avere duri scontri con gli altri protagonisti. Nella puntata di Uomini e Donne registrata giovedì 10 febbraio il cavaliere avrebbe nuovamente sfiorato la rissa. Dopo l'acceso scontro con Biagio, Armando questa volta se l'è presa con Diego, l'ex fidanzato di Ida. Tra i due sarebbero scoppiate le scintille, tanto che la redazione è dovuta intervenire.

Duro scontro tra Armando e Diego

Nella registrazione di Uomini e Donne di giovedì 10 febbraio, l'attenzione si è puntata completamente su Armando Incarnato, come spesso accade nel corso degli anni.

Le anticipazioni di qualche giorno fa parlavano di un durissimo scontro tra lui e Biagio, ma a quanto pare gli animi non si sono ancora calmati. Armando avrebbe nuovamente perso la pazienza, ma questa volta con Diego, l'ex fidanzato di Ida, per cui ha sempre mostrato di provare una forte antipatia. Armando e Diego sarebbero arrivati a sfiorare lo scontro fisico, tanto da costringere la redazione ad intervenire. Un addetto alla produzione e il tronista Luca Salatino sono intervenuti per evitare che la situazione potesse degenerare. Secondo quanto riportato da Il Vicolo delle News, tutto sarebbe avvenuto per un motivo davvero molto futile, che Armando ha reputato più importante del dovuto.

Il motivo dello scontro

Secondo quanto raccontato, tutto sarebbe iniziato a causa di un video fatto da Diego in compagnia di una persona. L'ex di Ida Platano si trovava in un centro commerciale con sua nipote, quando si è avvicinato un uomo che si è presentato come un amico di Armando, che gli ha chiesto di fare un video. Diego, per educazione, ha accettato, anche se il suo rapporto con Incarnato non è dei migliori.

Armando si sarebbe molto arrabbiato e avrebbe spiegato che secondo lui doveva rifiutarsi, visto che tra di loro non scorre buon sangue. Secondo Incarnato, Diego non sarebbe stato rispettoso nei confronti della trasmissione, accettando di prestarsi a questo video. Dopo l'accusa a Diego di essere incoerente, i due si sarebbero avvicinati più del dovuto.

A quel punto la produzione e Luca Salatino si sono messi in mezzo per cercare di dividerli. Per Armando si tratta della seconda lite in una settimana e i fan della trasmissione continuano a chiedersi perché Maria De Filippi e la redazione gli permettano di comportarsi in questo modo. Secondo quanto riportato, ci sarebbero buone probabilità che la scena venga tagliata.

Le anticipazioni della puntata

Nella registrazione Federica è tornata in studio, per cercare di chiarire le cose con Matteo Ranieri. I due hanno ballato insieme e a quanto pare il tronista ha deciso di non andare a cercare Denise, per poi uscire dallo studio. Luca, invece, è uscito con Lilly e le cose sembrano andare molto bene, ma sono comunque arrivate nuove ragazze per lui.

Gemma ha concluso la sua conoscenza con un uomo che era sceso per conoscerla, mentre le cose tra Ida e Alessandro procedono per il meglio. Sara ha deciso di concludere con Giovanni, perché è convinta che lui abbia ancora interesse per Daniela. L'uomo è stato molto attaccata anche in questa puntata.