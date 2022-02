L'8 febbraio, ha debuttato una nuova serie televisiva andata in onda su Rai 1: Lea, un giorno nuovo. La serie è incentrata sulla vita di Lea, un'infermiera del reparto di pediatria che torna in servizio dopo un periodo di aspettativa e dopo aver subito un aborto all'ottavo mese. Dopo quello shock, è tornata comunque a dedicarsi al suo lavoro, accudendo i più piccoli. Le puntate verranno trasmesse in quattro prime serate, ogni martedì, dall'8 febbraio fino al 1 marzo. Nella seconda puntata, in onda il 15 febbraio, Marco lascia Anna e Pietro annulla le sue nozze.

Lea, anticipazioni seconda puntata

Durante la seconda puntata, Lea convince Arturo a dire la verità a sua figlia Martina, prima del suo compleanno. Purtroppo, però, Martina non la prende per niente bene. Intanto, Marco e Lea si occupano di una sedicenne, Aurora, la quale vive in un collegio di suore e che era incinta fino a pochi giorni prima di incontrarli. La giovane, per paura, ha partorito la neonata con l'aiuto del fidanzato e, insieme, l'hanno abbandonata fuori l'ospedale.

Lea e Rosa la soccorrono, ma la ragazza non ha informato nessuno dei suoi famigliari della gravidanza. Lea, allora, capendo la situazione, cerca di aiutare Aurora a ricongiungersi con la madre e a prendersi cura della sua bambina.

Intanto, un'assistente sociale annuncia che i genitori emiliani di Koljia hanno rinunciato ufficialmente all'adozione e, pertanto, il bimbo deve tornare in Russia. Un durissimo colpo per Lea e Marco che si sono occupati attivamente della sua situazione. Infine, Pietro annulla il matrimonio con Enrica, poiché ammette di essere innamorato di Michela anche se lei lo considera un immaturo.

Allo stesso tempo, anche Marco decide di porre fine alla sua relazione con Anna.

Lea, un nuovo giorno, Koljia scappa dall'ospedale

Dopo essere stata lasciata da Marco, Anna riversa tutta la sua frustrazione su Lea pensando che sia lei la colpevole. Automaticamente, Lea si scontra con Marco stesso. Intanto, quando Martina va in ospedale con il padre, Arturo, per rimuovere il gesso al braccio, Marco vede in lui un ostacolo nel suo tentativo di riavvicinarsi alla sua ex moglie.

In reparto arriva Viola, una bimba di 13 anni, la quale, a causa di una malattia congenita ai reni, è abituata ai ricoveri. Racconta a Koljia cose terribili sugli ospedali e lo convince a fuggire, poco prima di subire il suo intervento, mettendo l'intero ospedale in subbuglio. Fortunatamente, però, Arturo - con l'aiuto di sua figlia Martina - riesce a trovare il ragazzino, poiché si è nascosto nella sua auto. Durante l'intervento di Koljia, Marco e Lea sembrano riavvicinarsi. Probabilmente ciò potrebbe segnare l'inizio di una svolta nel loro rapporto. Infine, dopo l'annullamento del matrimonio, il padre di Pietro gli annuncia che dovrà mantenersi da solo, mentre Michela lo tiene a distanza poiché non ricambia i suoi sentimenti.

Lea, riassunto prima puntata

Nei primi due episodi andati in onda l'8febbraio la protagonista Lea riprende a lavorare presso l'ospedale di Ferrara, dove ritrova - come primario - Marco, il suo ex marito. Inoltre, le capita di incontrare per caso Arturo, un bassista che, vedendola, le dà un passaggio verso la cittadina emiliana. Tra i due nasce subito una certa intesa.

Durante il primo episodio, Lea e Marco collaborano per salvare la vita a Mattia, un neonato con aritmia cardiaca. Grazie al loro tempestivo intervento, riescono a salvargli la vita nonostante il padre del bimbo si rifiutasse di collaborare.

Nel secondo, invece, Lea si occupa di Koljia, un bimbo russo che deve affrontare la sua prima chemioterapia. In più, il piccolo è rimasto solo poiché i genitori hanno deciso di abbandonarlo dopo aver scoperto della sua malattia. Al termine della puntata, Arturo riesce finalmente a strappare un bacio a Lea.