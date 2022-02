Le avventure degli inquilini di Palazzo Palladini vanno avanti anche per la settimana dal 14 al 18 febbraio e, stando alle anticipazioni Un posto al sole, i telespettatori ne vedranno delle belle. Prima di tutto ci sarà il San Valentino a tenere le coppie della soap impegnate, ma non tutte avranno una giornata splendida. Tra Nunzio e Chiara non andrà come sperato e Roberto Ferri approfitterà della situazione, facendo della ragazza la sua nuova preda. Con Angela lontana, Katia e Franco avranno l'occasione di avvicinarsi ma che cosa ne penserà il loro figlio Nunzio?

Nel frattempo per Rossella non ci sarà tregua, in quanto maturerà una consapevolezza circa il suo lavoro di medico.

Anticipazioni Un posto al sole, duro scontro tra Roberto e Nunzio

A Palazzo Palladini si celebra l'amore con San Valentino. Nella puntata di lunedì 14 febbraio le coppie saranno alle prese con questo evento. Samuel, ormai sempre più ad un passo dal vedersi realizzare il suo sogno di stare con la bella Speranza, dovrà vedersela con una serie di vicende che gli metteranno il bastone tra le ruote. Tra Chiara e Nunzio la distanza diverrà sempre più incolmabile nonostante siano entrambi innamorati l'uno dell'altra. Anche per Roberto Ferri le cose non sembreranno mettersi al meglio, non a caso l'uomo sfogherà il suo malessere sulla malcapitata Lara.

Successivamente Roberto se la prenderà con Nunzio, anche lui nella medesima situazione sentimentale. Le anticipazioni di Un posto al sole svelano che Ferri e il figlio di Franco avranno un duro scontro proprio sul lavoro, come andrà a finire?

Risveglio felice per Samuel nelle prossime puntate di Un posto al sole

A quanto pare il giorno di San Valentino porterà un lieto a Samuel, che si risveglierà estremamente e inaspettatamente felice.

Cerruti, si presenterà all'appuntamento con la sua nuova conoscenza ma sarà alquanto movimentato. Nunzio, oltre ai tormenti amorosi, avrà a che fare anche con un confronto con la madre Katia che finirà soltanto per buttarlo ulteriormente giù. Roberto punterà gli occhi su Chiara e tutto ciò accadrà mentre Lara cercherà di rientrare nella vita dell'uomo sfruttando le sue capacità manipolatorie.

Preoccupata per le condizioni di salute in cui versa l'ex compagno di scuola Corrado, Rossella dovrà fare i conti anche con lo spiacevole cinismo di Riccardo che all'interno della sfera professionale non si lascia assolutamente coinvolgere.

Spoiler Un posto al sole, Katia e Franco sempre più vicini

Purtroppo le condizioni di Corrado saranno davvero gravi e la ragazza, profondamente addolorata per la situazione, capirà che essere un medico è dura perché non è facile separare i propri sentimenti dalla professione.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole i telespettatori assisteranno anche alla tensione tra Nunzio e Franco. E mentre il rapporto tra Katia e il suo compagno entrerà in crisi, con lui che non vuole rassegnarsi a lasciarla andare, i genitori di Nunzio finiranno per ritrovarsi ancora una volta vicini.