Il Paradiso delle Signore torna con un appuntamento settimanale ricco di suspense e di tensione emotiva. Che cosa accadrà nelle puntate che saranno trasmesse da lunedì 14 a venerdì 18 febbraio su Rai 1 in prima visione? Stando alle anticipazioni, Dante scoprirà della lettera che Umberto aveva scritto a Flora riguardo la presunta colpevolezza di Adelaide circa la morte di Achille Ravasi. E chiederà a Fiorenza di aiutarlo a rubare quella lettera per mettere il commendatore Guarnieri alle corde.

Nel frattempo, Sandro scriverà una canzone per il musicarello di Brivio pensando a Tina.

Gemma, sentendosi in colpa per il matrimonio rinviato, deciderà di confessare a Teresio tutta la verità sulla lettera minatoria a Gloria. La capocommessa del Grande Magazzino milanese e il direttore della ditta Palmieri aiuteranno una donna a far nascere il suo bambino. Questo evento non farà altro che avvicinare sempre di più i genitori di Stefania. A Roma, Agnese telefonerà ad Armando e porterà una spiacevole notizia su Rocco: il ciclista ha perso la testa per un’altra donna.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Dante tenta di farsi bello con Beatrice

Teresio si presenterà all’appuntamento segreto al posto di Gloria e chiederà maggiori spiegazioni a Veronica. Messa alle strette, la vedova Zanatta mentirà dicendo di aver scritto lei la lettera minatoria a Gloria.

Il signor Colombo abboccherà alla falsa confessione della sua futura moglie e abbandonerà la casa con tanta rabbia addosso. La signora Zanatta, quindi, deciderà di affrontare la capocommessa del Paradiso delle Signore. Le voci sulla strana assenza di Adelaide faranno il giro di tutta Milano, Dante e Fiorenza ne approfitteranno per affossare Umberto.

All’atelier milanese, intanto, si festeggerà San Valentino distribuendo cioccolatini a forma di cuore alle clienti che hanno fatto un acquisto. Dante coglierà questa occasione per farsi bello agli occhi di Beatrice. Le Veneri trascorreranno la serata di San Valentino in bicicletta. Il signor Colombo, a sorpresa, tornerà a casa ma comunicherà a Veronica di spostare la data del matrimonio.

Rinviato il matrimonio di Teresio e Veronica

Gemma vorrebbe costituirsi a Teresio, ma la madre la intimerà di non rivelare all’uomo la verità sulla lettera minatoria a Gloria. Umberto verrà a sapere che Dante ha invitato Flora a pranzare con lui e spingerà la stilista ad accettarlo. Il fine del banchiere Guarnieri sarà quello di raccogliere qualcosa contro il signor Romagnoli, ma le cose gli si ritorceranno contro. Sandro, dopo aver scoperto che Tina è stata scartata dal musicarello, stringerà accordi con il signor Brivio per scrivere la canzone del musicarello. Per non perdere l’affetto di Ezio, Veronica deciderà di annullare la data del matrimonio. Il rappresentante della ditta Palmieri sarà felice della sua scelta, ma le chiederà ancora un po’ di tempo per riacquistare fiducia in lei.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, Gloria soccorre una donna in travaglio ed Ezio l’aiuta

Su consiglio di Vittorio, il discografico Recalcati andrà a conoscere di persona l’artista che canterà la sua canzone per il musicarello, ma ne resterà insoddisfatto. Nel frattempo, Armando riceverà una chiamata da Agnese e scoprirà che Rocco si è infatuato di un’altra ragazza, ma Maria ne sarà all'oscuro. Nel mentre, Gloria soccorrerà una donna in travaglio ed Ezio si offrirà di darle una mano. La nascita del bebè non farà altro che avvicinare sempre di più i genitori di Stefania. Flora si renderà conto di provare qualcosa di profondo per Umberto e tra i due esploderà la passione.

Dante trova una prova per ricattare Umberto nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore

Nelle prossime puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore vedremo Sandro scrivere una canzone, pensando alla sua amata Tina. La stilista americana, dopo aver trascorso una notte di passione con il commendatore Guarnieri, si risveglierà da sola nel letto. Umberto si butterà subito alla ricerca di Adelaide, che continua a non dare notizie di sé. Flora incontrerà casualmente Dante al Circolo e, tra una chiacchiera all’altra, racconterà della lettera dove Umberto aveva confessato il coinvolgimento di Adelaide nella morte di Achille Ravasi. E così il signor Romagnoli si metterà in testa di impossessarsi di quella missiva per tenere Umberto sotto schiaffo.

Gemma verrà a sapere che la data del matrimonio di Ezio e Veronica è stata posticipata e si sentirà terribilmente in colpa. Deciderà così di confessare tutta la verità al padre di Stefania; quest’ultima vorrebbe sapere che le sta nascondendo Gemma. Nel frattempo, Salvatore porterà Anna a vedere il loro nido d’amore e la sorprenderà con una proposta di matrimonio. Fiorenza s’intrufolerà con successo a villa Guarnieri e s’impossesserà della lettera di cui Flora ha parlato a Dante. Quest’ultimo, dopo aver letto il contenuto, metterà in atto la sua vendetta contro Umberto. Vittorio inventerà una scusa chiedendo a Tina di passare in serata all’atelier dove l’attende Sandro, ma la cantante non sospetterà nulla.