Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate che andranno in onda nel preserale di Rai 3 nella settimana fino a venerdì 11 febbraio 2022, sono ricche di colpi di scena.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, sia Nunzio che Rossella avranno dei problemi sentimentali. Il figlio di Franco, stanco della situazione instauratasi con Chiara, prenderà una decisione che sortirà effetti non proprio positivi nella ragazza. Per quanto riguarda la giovane Graziani, oltre ai problemi sentimentali con Riccardo, Rossella avrà a che fare con una sua vecchia conoscenza che arriverà in ospedale in situazioni di salute davvero precarie.

Nunzio perde il controllo della situazione per colpa di Chiara: le nuove anticipazioni di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Raffaele avrà un dibattito con il cognato e verrà fuori che non è granché ferrato in materia enologica. E mentre Alberto si caricherà sulle sue spalle le spese del figlio Federico e di Clara, Nunzio sarà accecato dalla gelosia per via dell’intesa che si stabilirà tra Chiara e Ludovico. Sarà così che al ragazzo sfuggirà il controllo della situazione. La tensione e i sospetti tra Nunzio e Chiara rischierà di compromettere la relazione dei due, inoltre, il figlio di Franco prenderà una decisione inattesa e improvvisa.

Anticipazioni Upas prossime puntate: Riccardo parte per Bolzano, Renato e Raffaele collaborano

Gli spoiler delle nuove puntate di Un posto al sole svelano che anche Rossella avrà a che fare con la gelosia. Alla vigilia della partenza di Riccardo per Bolzano, potrebbe succedere qualcosa che porterà la tensione tra i due a deflagrare.

Nel frattempo a Palazzo Palladini Renato e Raffaele collaboreranno per allargare le loro conoscenze in merito al giusto abbinamento tra cibo e vino.

Un posto al sole: Ferri pronto a speculare sulla situazione di Chiara, Riccardo torna a Napoli

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Nunzio sceglierà di rompere definitivamente con Chiara e la situazione non farà bene alla mente della ragazza che dovrà anche riflettere sulla cessione di alcune quote del gruppo Petrone.

Ferri Roberto approfitterà della situazione per specularci sopra? E mentre Riccardo cercherà di ottenere il divorzio dalla moglie Virginia, la giovane Graziani avrà ben altro a cui pensare. Rossella, infatti, rivedrà un suo ex compagno di scuola che però ha una malattia alquanto grave: riuscirà la dottoressa a mettere da parte la sua emotività e a comportarsi in modo professionale?

Nelle nuove puntate di Un posto al sole, Riccardo tornerà a Napoli dopo aver avuto un testa a testa con Virginia: sarà riuscito a risolvere tutto? Quello che desterà molte preoccupazioni in papà Franco e nonna Giulia sarà la situazione estremamente difficile riscontrata a scuola da Bianca.

C'è attrazione tra Marina e Roberto, ombre minacciose gravano su Rossella: le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, un evento di beneficenza porterà Marina Giordano e Roberto Ferri a provare una reciproca attrazione, ma la donna avrà a che fare anche con la crescente tensione con Lara e che rischierà di esplodere improvvisamente. Convinto di essere finalmente riuscito a riconquistare Marina, Roberto rimarrà spiazzato davanti alla decisione della donna. Rossella, invece, cercherà di convincere il suo ex compagno di studi a non gettare la spugna arrendendosi alla malattia, ignara che delle possibili ombre minacciano la sua vita amorosa.