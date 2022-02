Le vicende della soap opera Il Paradiso delle Signore continuano a far rimanere il pubblico con il fiato sospeso. Le anticipazioni degli episodi in onda da lunedì 14 a venerdì 18 febbraio 2022, raccontano che Veronica Zanatta e Ezio Colombo, dopo aver avuto diverse incomprensioni a causa della missiva minatoria di Gloria Monreau, posticiperanno la data del loro matrimonio di comune accordo. Salvatore Amato, invece, farà una proposta di matrimonio alla fidanzata Anna Imbriani.

Spoiler, Il Paradiso delle signore al 18/02: Veronica e Ezio rimandano le nozze

Nelle puntate in programma dal 14 al 18 febbraio, Ezio se ne andrà via di casa perché non ha gradito la falsa confessione di Veronica riguardo alla lettera minatoria che Gemma ha spedito a Gloria, dunque sceglierà di affrontare la capo commessa. Colombo purtroppo, anche se continuerà a condividere lo stesso tetto con Zanatta, sarà deciso a rinviare il loro matrimonio. A questo punto Gemma ancora in colpa, manifesterà l’intenzione di dire a Ezio di essere colei che ha ricattato Gloria: a fermare la cavallerizza del circolo ci penserà la madre.

Veronica, non volendo rinunciare al suo compagno, accetterà di annullare le loro nozze: Ezio anche se apprezzerà tale gesto, continuerà a non fidarsi della sua amata.

Quest’ultimo sarà di grande aiuto per Gloria, quando la stessa assisterà una donna in travaglio. Grazie a questo momento emozionante, che avrà luogo tra le mura del negozio più lussuoso di Milano, i genitori di Stefania si riavvicineranno. Quest’ultima intanto si renderà conto che la sua sorellastra Gemma le sta nascondendo qualcosa.

Flora e Umberto si lasciano andare alla passione, Fiorenza si intrufola a Villa Guarnieri

Intanto Dante e Fiorenza approfitteranno della sparizione di Adelaide per colpire Umberto. Sempre a proposito di Romagnoli, quando saprà che per la festa di San Valentino al circolo verranno distribuiti dei cuori di cioccolato alle clienti, approfitterà dell'occasione per sorprendere Beatrice.

Successivamente Umberto cercherà di convincere Flora ad accettare l’invito a pranzo da parte di Dante, con l’obiettivo di scoprire le mosse del ragazzo. La stilista del paradiso finalmente ammetterà di provare dei sentimenti per Guarnieri: un nuovo imprevisto tra i due coinquilini non sarà evitabile, dato che si lasceranno andare alla passione. Il giorno seguente però Umberto si darà da fare per rintracciare la cognata Adelaide.

A questo punto Flora parlerà a Dante della missiva che il commendatore le ha scritto, per metterla al corrente del coinvolgimento della contessa di Sant’Erasmo sul decesso di suo padre Achille: Romagnoli penserà di impossessarsi del documento in questione per ricattare Umberto.

Fiorenza dopo essersi intrufolata a Villa Guarnieri metterà le mani nella lettera di Flora, venendo a conoscenza del fatto che Umberto ha ammesso che c'è il suo zampino con la scomparsa di Ravasi.

Salvatore chiede la mano di Anna, Sandro deciso a riconquistare Tina

In seguito Armando apprenderà che Rocco si è innamorato di un’altra ragazza, all’insaputa della sua promessa sposa Maria. Salvatore, dopo aver mostrato ad Anna la casa in cui andranno a vivere, le chiederà di diventare sua moglie.

Sandro non mollerà la presa su Tina, dato che sarà sempre più deciso a riaverla al suo fianco. Per riuscire nel suo intento, il discografico stringerà un accordo con Orlando, in modo da scrivere la canzone del musicarello.

Vittorio consiglierà a Recalcati di fare la conoscenza dell’attrice che dovrà cantare il pezzo: Tina sarà la fonte di ispirazione di Sandro. Infine Conti, per consentire al discografico di fare la sua sorpresa alla giovane Amato, troverà una scusa per convincere la stessa a recarsi al paradiso in serata.