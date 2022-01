Continua su Canale 5 l'apuntamento con la Serie TV americana Beautiful, che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 24 a sabato 29 gennaio, Thomas sverrà davanti a Hope e Finnegan riferirà a Steffy e Ridge che il ragazzo ha una grave lesione al cervello da non sottovalutare. Inoltre Liam accuserà Hope di averlo tradito baciando Hope, ma la ragazza gli dimostrerà che in realtà il Forrester ha baciato il manichino e non lei, mentre Brooke dirà a Ridge di essere felice.

Hope vede Thomas parlare con il manichino che le somiglia

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 24 al 29 gennaio, Thomas riferirà al padre di essere infuriato solo con Liam. In seguito il Forrester resterà da solo e Hope lo coglierà intento a parlare con il manichino. L'uomo si troverà davanti alla vera Hope e al sua fantoccio e sarà in questo momento che avranno fine le sue allucinazioni. La Logan non sarà per nulla intimorita dal comportamento del ragazzo e anzi gli dirà che lo aiuterà.

Liam non permette a Hope di spiegare cosa è successo

Secondo le anticipazioni televisive fino al 29 gennaio, Liam dopo che ha passato una notte di passione con Steffy, non se la sentirà assolutamente di dare il suo perdono a Hope, perchè è inconcepibile aver baciato Thomas.

Intanto Ridge e Brooke discuteranno delle trame orchestrate da Quinn e Shauna che non sono andate a termine e la donna confesserà di essere nuovamente felice. Inoltre Thomas perderà i sensi davanti a Hope.

Nel frattempo Finn contatterà Steffy e le dirà di recarsi subito in ospedale perchè il fratello si trova privo di sensi.

Insieme a lei andrà il padre e vedranno le condizioni precarie di Thomas. Hope invece sarà tutta impanicata e farà cadere per sbaglio il manichino. In tutto questo Liam dopo la notte trascorsa con l'ex moglie andrà da Thomas per confrontarsi direttamente con lui. Quando vedrà Hope lì presente, crederà che le sue idee hanno trovato conferma e non darà tempo alla donna di spiegare nulla.

Per lui ormai non ci sono più dubbi.

Finnegan spiega a Ridge e Steffy che Thomas ha una lesione al cervello

In base agli spoiler della prossima settimana, Thomas si troverà sempre ricoverato in ospedale. Finnegan si troverà nella condizione di non poter rassicurare Steffy e Ridge, in quanto il ragazzo ha una grave lesione al cervello che non lascia intravedere niente di positivo. Intanto Liam proseguirà ad accusare la moglie di averlo tradito baciando Thomas. La ragazza però gli spiegherà che quando si è appostato dietro la porta di Thomas, quest'ultimo non ha baciato lei, ma semplicemente il manichino che le somiglia. Alla fine lo Spencer non potrà che ricredersi dell'errore di valutazione che ha fatto ed essere sconvolto, anche in considerazione della notte di passione con Steffy.