Beautiful continuerà a sorprendere i suoi fan con nuove e appassionanti puntate in onda dal 14 al 19 febbraio su Canale 5. In particolare, giungeranno buone notizie per Thomas, visto che si riprenderà in fretta dopo l'operazione al cervello. Steffy e Finn si dichiareranno il loro amore e passeranno la notte insieme. Liam invece, sarà sempre più in preda ai sensi di colpa per aver tradito Hope con Steffy.

Spoiler Beautiful: Liam in preda ai sensi di colpa

Anche nelle nuove puntate di Beautiful, continueranno i sensi di colpa di Liam. Il giovane, dopo aver scoperto di aver equivocato il bacio tra Thomas e Hope, non si darà pace per aver tradito la moglie.

Steffy sembrerà essere riuscita a convincerlo a mantenere il segreto su ciò che è successo tra loro due, ma per Liam sarà una situazione insopportabile. Con il prosieguo delle puntate, il giovane Spencer sembrerà essere sempre più angosciato. Tutto il suo malessere emergerà soprattutto quando si troverà a parlare con Hope. La moglie infatti, in più di un'occasione, lo ringrazierà per esserle stato accanto quando pensava che Thomas fosse in pericolo di vita. Quando Hope gli chiederà si stare con lei, Liam sarà titubante, visto che continuerà a pensare di averla tradita con Steffy.

Thomas fuori pericolo, presto potrebbe uscire dall'ospedale

Thomas intanto, avrà superato brillantemente l'operazione al cervello.

Il giovane si starà riprendendo in fretta e presto potrebbe anche fare ritorno a casa. Ridge intanto, si sfogherà con Brooke e le dirà di aver realmente temuto di perdere il figlio. Fortunatamente le cose si saranno invece risolte per il meglio. Ridge sarà anche sconvolto dopo aver saputo la verità sulle allucinazioni di cui era preda Thomas.

Padre e figlio si ritroveranno a parlare proprio di questo in ospedale e non riusciranno a trattenere le lacrime. Thomas dirà al padre di essere grato di avere finalmente la possibilità di costruire un rapporto sereno con il piccolo Douglas e con Hope.

Steffy e Finn a letto insieme: le trame sono al 19 febbraio

In Beautiful, non sarà solo Liam a sentirsi in colpa per il il tradimento.

Anche Steffy si troverà in imbarazzo con Finn, consapevole del fatto che starà nascondendo al suo fidanzato un grosso segreto. Steffy e Finn si dichiareranno amore reciproco e passeranno la notte insieme. Nel frattempo, a Forrester, in attesa che Thomas torni al lavoro, Zoe, Zende e Hope si organizzeranno per il meglio. Questo e molto altro, lo si vedrà nella nuova settimana di programmazione di Beautiful. A tal riguardo, si ricorda che la soap Tv americana, va in onda dal lunedì al sabato sempre su Canale 5 a partire dalle 13:40.