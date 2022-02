In Beautiful, nel corso delle nuove puntate in onda dal 21 al 26 febbraio, Thomas continuerà a migliorare e Ridge vorrà fargli passare la convalescenza a casa con lui e Brooke. Pertanto chiederà alla moglie di perdonare Thomas accogliendolo in casa sua. Intanto Liam sarà più che mai deciso a svelare a Hope la verità sulla notte trascorsa con Steffy, mentre Carter sarà sempre più preso dalla sua relazione con Zoe.

Ridge chiede a Brooke di perdonare Thomas

In Beautiful con il passare delle puntate, Thomas si sentirà sempre meglio. Presto infatti potrà lasciare l'ospedale.

Dovrà però avere pazienza prima di poter tornare al lavoro alla Forrester. Per lui ci sarà un lungo periodo di convalescenza e proprio in riferimento a questo, Ridge chiederà a Brooke di mettere da parte i suoi dissapori con Thomas, perdonando il ragazzo. In pratica, Ridge vorrà che Brooke acconsenta a Thomas di passare la convalescenza in casa con loro. Logan asseconderà il marito? Sarà una decisione non facile da prendere per la madre di Hope, la quale sarà cosapevole di come Ridge ci tenga ad avere vicino a sé il figlio.

Thomas potrebbe passare la convalescenza a casa di Brooke

In attesa di conoscere la decisione di Brooke in merito a Thomas, Hope presenterà le nuove foto pubblicitarie a Steffy.

Le due donne si troveranno concordi sul fatto che Zende e Zoe siano una risorsa importante per la Forrester Creations, soprattutto in questo momento, visto che Thomas dovrà stare ancora per un po' lontano dal lavoro. Le due donne ancora non sanno che ci sarà la possibilità che Thomas passi la convalescenza a casa di Ridge e Brooke.

In Beautiful inoltre, Carter dovrà trovare un sostituto per la gestione della fondazione Forrester.

Beautiful, trame al 26 febbraio: Liam pronto a dire la verità a Hope

Dando uno sguardo alle trame degli episodi in onda sino al 26 febbraio, Carter sarà colpito da Paris e sembrerà volerla coinvolgere nella Fondazione Forrester.

Per questo chiederà a Ridge di assumerla ma lo stilista si prenderà del tempo per decidere cosa fare. Intanto Liam sarà sempre più in preda ai sensi di colpa. Il figlio di Bill dirà a Steffy di non poter più vivere nella menzogna e le dirà di voler dire a Hope la verità sulla notte trascorsa insieme. Quindi a breve, Hope dovrebbe scoprire di essere stata tradita. Questo è molto altro andrà in onda nelle puntate in programma dal 21 al 26 febbraio su Canale 5. Come sempre l'appuntamento giornaliero è alle 13:40. Per chi volesse recuperare le puntate già trasmesse, basta collegarsi al sito Mediaset Infinity, dove gli utenti potranno trovare molti altri contenuti relativi non solo a Beautiful, ma anche a tutte le soap Tv trasmesse dalle reti Mediaset.