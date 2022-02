Nella soap opera Beautiful le cose per Thomas sembreranno a poco a poco migliorare. Il giovane, dopo essere stato dimesso dall'ospedale, troverà ospitalità a casa di Brooke, dove passerà la convalescenza.

Logan quindi, metterà da parte tutto il risentimento verso Thomas per amore di Ridge,: sarà una decisione inaspettata quella di Brooke e che stupirà pure Hope.

Thomas viene dimesso dall'ospedale, la richiesta di Ridge a Brooke

Le prossime puntate di Beautiful saranno incentrate su Thomas Forrester e sulla sua ripresa dopo l'intervento chirurgico al cervello.

Fortunatamente l'operazione sarà andata bene e per lui ora, si tratterà di recuperare le forze e tornare alla vita di sempre. Una volta dimesso dall'ospedale, bisognerà capire dove si trasferirà il ragazzo.

Ridge non vorrà che Steffy si occupi del fratello, visto che avrà già il suo bel daffare con la piccola Kelly. Per questo, lo stilista chiederà a Brooke di poter ospitare temporaneamente Thomas a casa loro. Almeno inizialmente, Logan non sarà d'accordo con il marito, ma qualcosa sarà destinato a cambiare.

Brooke accetta di ospitare Thomas a casa sua

Brooke capirà quanto sia importante per Ridge avere il figlio vicino e pertanto metterà da parte tutto il rancore verso Thomas, accettando che il ragazzo si trasferisca a casa sua.

In questo modo, Thomas potrà contare sul sostegno di tutta la famiglia per riprendersi dall'operazione a cui è stato sottoposto e dimenticare una volta per tutte i fantasmi del passato.

Quindi, alla fine, per amore di Ridge, Brooke perdonerà Thomas. Quest'ultimo ringrazierà Brooke e le dirà che il suo gesto rappresenta il primo passo per voltare pagina e lasciarsi tutto alle spalle.

In seguito, Brooke manderà un messaggio a Hope, invitandola a passare a casa sua.

Spoiler Beautiful: Brooke perdona Thomas, anche Hope è stupita

Hope sarà allo chalet con Liam quando riceverà il messaggio della madre. Ignara della decisione di Brooke su Thomas, la giovane Logan lascerà il marito e andrà di corsa a casa di Brooke.

Liam intanto, rimasto solo, continuerà a pensare alla notte di passione trascorsa con Steffy e sarà afflitto dai sensi di colpa.

Dando uno sguardo alla trama dell'episodio numero 8428 già andato in onda negli Usa, quando Hope giungerà a casadi Brooke, sarà stupita nel trovarci Thomas. La madre le spiegherà di aver acconsentito alla richiesta di Ridge, permettendo a Thomas di passare la convalescenza a casa sua. Un modo per ricominciare perdonando tutte le colpe di Thomas.

Per conoscere gli sviluppi di questa vicenda, non resta che seguire tutti gli appuntamenti con la soap Tv americana che si ricorda, va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 nel consueto orario delle 13:40.