Gli spoiler di Beautiful, relativi alle puntate in onda dal 31 gennaio al 5 febbraio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity, raccontano che Hope informerà Ridge e Steffy degli strani comportamenti di Thomas col manichino. Finn, intanto, comunicherà ai parenti che Thomas dovrà essere operato d'urgenza. Nel frattempo Shauna farà una visita inaspettata a Eric. Liam, invece, si sforzerà a confessare a Steffy che Hope non lo ha tradito, mentre Finn farà sapere a tutti che Thomas è uscito dalla sala operatoria e si sta riprendendo. Ridge e Steffy, infine, diranno a Thomas che è vivo per merito di Hope.

Hope informerà Steffy e Ridge degli strani comportamenti di Thomas col manichino

Le trame della soap opera statunitense dal 31 gennaio al 5 febbraio anticipano che Liam scoprirà da Hope che Thomas è in ospedale e i due si precipiteranno in clinica a sincerarsi delle condizioni del ragazzo.

Logan, intanto, informerà Steffy e Ridge degli strani atteggiamenti di Thomas nei confronti del manichino, mentre Finn avvertirà tutti che il giovane Forrester ha bisogno di un intervento chirurgico d'urgenza.

Shauna, invece, farà una capatina a casa di Eric, mentre Quinn interromperà fortuitamente un momento di complicità tra Flo e Wyatt.

La donna, inoltre, si accanirà contro la madre di Flo, convinta che la stessa voglia avvicinarsi sempre più a Eric, ma Wyatt le ricorderà che se avesse lasciato da soli Ridge e Brooke, tutto ciò non sarebbe mai successo.

Thomas crollerà di fronte a Hope

Le anticipazioni della fiction daily americana dal 31 gennaio al 5 febbraio rivelano che Liam tenterà di dire a Steffy di aver preso un abbaglio in merito al tradimento subito da parte di Hope con Thomas. Quinn, invece, udirà furtivamente un dialogo tra Shauna ed Eric. Nel frattempo Ridge proverà a far confessare a Hope di aver baciato davvero Thomas, in quanto non crederà affatto alla storia del manichino.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Steffy, intanto, rimarrà sgomenta scoprendo che Hope e Thomas non si sono mai baciati e tenterà in qualche modo di giustificarsi di essere finita a letto con Liam, oscurando anche i propri sentimenti per Spencer. Ridge, invece, si farà prendere dallo sconforto sapendo che il figlio è sotto i ferri.

Liam, successivamente, si sentirà profondamente in colpa nei riguardi di Hope, nel frattempo Spencer ci terrà a rassicurare Steffy che suo fratello si rimetterà presto.

Finn, poco più tardi, rincuorerà tutti asserendo che Thomas è uscito dalla sala operatoria ed è in fase di ripresa.

Al capezzale del giovane Forrester accorreranno subito Steffy e Ridge, i quali comunicheranno al ragazzo che è vivo grazie a Hope, così Thomas crollerà di fronte a Logan.