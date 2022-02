Le anticipazioni della famosa soap opera americana 'Beautiful' sono ricche di sorprese per i fan. Nelle puntate che andranno in onda dal 7 all’11 febbraio su Canale 5, Liam dovrà prendere una decisione molto importante: l'uomo, infatti, non saprà se rivelare a Hope di aver fatto l'amore con Steffy. Con il passare dei giorni, però, il figlio di Bill Spencer sarà colto dai sensi di colpa e deciderà di confessare tutta la verità la sua amata, nonostante Steffy non sia per niente d'accordo. Nel frattempo, Thomas lotterà tra la vita e la morte in sala operatoria, con lui ci sarà anche il dottor John Finnegan.

Sarà proprio l'uomo, ad annunciare ai Forrester, la buona riuscita dell'intervento.

Beautiful, episodi dal 7 all'11 febbraio: Liam si pente della notte di passione trascorsa con Steffy

Negli episodi di 'Beautiful', trasmessi dal 7 all'11 febbraio, Liam cercherà di spiegare a Steffy che Thomas non ha mai baciato Hope, ma il manichino identico a lei. Sarà così che il giovane Spencer si renderà conto di essersi arrabbiato tanto, per un tradimento mai avvenuto. Subito dopo Liam si pentirà della notte di passione trascorsa insieme alla sua ex, non sapendo se confessare o meno la vicenda a Hope. Alla fine l'uomo deciderà di raccontare tutto alla figlia di Brooke Logan: Steffy, però, cercherà di convincerlo a cambiare idea, per evitare che il loro errore possa rovinare il suo rapporto con Hope.

Steffy, inoltre, non vorrà che la verità venga fuori, poiché avrà lo stesso timore di rovinare per sempre la sua relazione con John Finnegan.

Beautiful, puntate dal 7 all'11 febbraio: Thomas viene operato

Nelle puntate di 'Beautiful', in onda dal 7 all'11 febbraio, Liam deciderà di confessare a Hope di aver trascorso una notte insieme a Steffy.

Quest'ultima non sarà affatto d'accordo con la decisione del suo ex, ma l'uomo sembrerà ormai deciso. Nel frattempo, Thomas verrà operato, lottando tra la vita e la morte: Steffy, pertanto, cercherà di non pensare ai suoi problemi con Liam, per stare al fianco di suo fratello in un momento tanto delicato. Anche Ridge resterà al capezzale di Thomas: lo stilista sarà molto preoccupato per il figlio, confiderà, comunque, che tutto possa andare per il meglio.

Eric e Quinn tornano insieme

Il dottor John Finnegan uscirà dalla sala operatoria, annunciando a tutti che l'intervento di Thomas è andato bene: per avere ulteriori notizie riguardo alle sue condizioni di salute, però, bisognerà aspettare che il giovane si risvegli. Quinn, intanto, deciderà di andare a trovare Eric: gli dirà di essersi pentita per aver messo in difficoltà Ridge e Brooke oltre a chiedergli ancora scusa. All'improvviso, però, accadrà qualcosa di assai inaspettato: sarà Eric a chiedere scusa a Quinn per il suo comportamento. Sarà così che i due si riconcilieranno una volta per tutte.