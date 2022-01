Arrivano le nuove anticipazioni di Beautiful delle puntate in onda su Canale 5 dal 17 al 23 gennaio 2022. Si sgretola la coppia formata da Hope e Liam, dopo che quest'ultimo correrà da Steffy convinto di aver visto la sua amata baciare Thomas. Spencer junior non sa che si tratta di un assurdo equivoco e la sua poca accuratezza nell'andare a fondo della questione gli costerà molto cara. Tuttavia, Liam si renderà conto che forse i suoi sentimenti per Hope non sono così forti come credeva: è tempo di tornare con Steffy?

Thomas ossessionato da Hope: anticipazioni Beautiful gennaio 2022

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Beautiful delle puntate che andranno in onda fino al 23 gennaio, svelano che Liam racconterà a Steffy quanto visto. Non può credere che Hope sia stata capace di tradirlo con il suo peggior nemico.

Nel frattempo, Wyatt andrà a casa di Hope in cerca di Liam per fargli firmare alcuni importanti documenti e sarà sbalordito quando verrà a sapere che nessuno sa dove si trovi il giovane Spencer, assente da molte ore.

Il manichino continuerà a tormentare Thomas con i suoi assurdi e pericolosi ordini, facendogli perdere completamente la ragione. Nonostante stia estremamente male, il giovane Forrester cercherà di convincere Finn che vada tutto per il meglio e che non sia più in balìa dell'ossessione per Hope.

Con il suo attento sguardo medico, Finn capirà che Thomas sta mentendo sulle sue reali condizioni di salute.

Steffy e Liam fanno l'amore

Alla casa sulla spiaggia, Steffy cercherà di calmare Liam, incredula dopo il suo racconto. I due inizieranno a ricordare la loro storia d'amore e berranno qualche bicchiere di troppo.

Come svelano le anticipazioni di Beautiful, Steffy e Liam finiranno per cedere alla passione e passeranno la notte insieme.

L'indomani mattina, si renderanno conto di aver oltrepassato il limite.

Intanto, Finn e Ridge saranno seriamente preoccupati dello stato di Thomas e si renderanno conto che costituisce ancora un serio pericolo per Hope.

Liam ama ancora Steffy? Anticipazioni Beautiful 17-23 gennaio

La notte passata insieme porterà Steffy a nutrire una speranza di tornare con Liam, nonostante sia fidanzata con Finn.

Con il senno di poi, capirà di non voler rovinare il suo matrimonio e così lo esorterà a sistemare le cose con Hope.

Liam, invece, ammetterà di provare ancora dei forti sentimenti per Steffy e di non riuscire a dimenticare la scena della sera prima, senza sapere che Thomas stava in realtà baciando il manichino.

Finalmente, Hope si renderà conto che Thomas ha nascosto le sue vere intenzioni e che il suo comportamento è molto pericoloso. Disperata, cercherà di contattare Liam, ma invano.