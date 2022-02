Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca 'Love is in the air', interpretato fra gli altri da Kerem Bursin (Serkan Bolat), Hande Ercel (Eda Yildz), Neslihan Yeldan (Aydan Bolat), Sinan Albayrak (Kemal Ozcan) e la piccola Maja Basol (Kiraz Bolat). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 7 all'11 febbraio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla scoperta fatta da Eda sul conto di Kemal, sull'ostilità di Serkan ad accettare l'identità del suo vero padre, sulla delusione di Kiraz per l'apparente disinteresse del nonno, sulla cena organizzata da Eda ed il compagno per festeggiare la rinascita della loro storia d'amore e sulla volontà di Aydan di riportare la serenità in famiglia.

Eda scopre la verità su Kemal

Le anticipazioni di 'Love is in the air' ci segnalano che Eda scoprirà che Kemal è il vero padre di Serkan e cercherà di convincere Aydan a raccontare di persona tutta la verità al figlio. Appresa la sconvolgente notizia, Serkan si rifiuterà di accettare il responso dei test genetici, rifiutandosi di credere che Alptekin non sia stato il suo vero padre e che quest'ultimo invece è il nuovo compagno della madre. La riluttanza di Serkan ad accettare Kemal nella sua vita rovinerà anche il rapporto che l'uomo ha costruito faticosamente con la piccola Kiraz nelle ultime settimane. Dopo aver instaurato un bellissimo rapporto con il nonno, la bambina lo inviterà ad accompagnarla al suo primo giorno di scuola.

Serkan lo verrà a sapere e ordinerà a Kemal di non accontentare la nipote. Non vedendo arrivare il nonno a scuola, la bambina ci rimarrà così male da chiudersi in bagno insieme all'amico Can, facendo preoccupare moltissimo i genitori.

Eda invita Kemal a cena

L'iniziativa della piccola per far riappacificare il padre e il nonno fallirà miseramente a causa soprattutto dell'ostilità che Serkan continuerà a provare nei confronti del suo ritrovato padre.

Chiamato a scuola, Kemal riuscirà in brevissimo tempo a convincere la nipote ad uscire dal bagno e a calmarsi. Dopo essersi resa conto che l'uomo è corso immediatamente a scuola in aiuto della nipote, Eda deciderà di ringraziarlo, invitando lui ed Aydan alla cena che ha organizzato per annunciare alla famiglia che lei e Serkan sono finalmente ritornati insieme dopo diversi anni di separazione.

Dopo l'iniziale titubanza, Serkan accetterà la presenza di Kemal fra gli invitati della sua festa. Nel frattempo, anche Aydan tenterà in tutti i modi di far riavvicinare il compagno e il figlio, cercando di aiutarli ad istaurare un rapporto almeno amichevole.