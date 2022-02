Visto l'imminente debutto alla conduzione de Le iene, Belen ha rilasciato interessanti dichiarazioni anche sul suo chiacchierato privato. Parlando con i giornalisti, dunque, la soubrette ha ammesso di aver ripreso una frequentazione con Stefano De Martino ma di non essere tornata a fare coppia fissa con lui. La bella Rodriguez si considera una donna libera e una mamma a tempo pieno, la quale ogni tanto si diverte ad andare a cena fuori con l'ex marito senza impegno.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Mercoledì 9 febbraio debutterà al timone de Le iene, ma Belen sta facendo parlare di sé soprattutto per la sua vita amorosa.

Sono passate poche settimane da quando è arrivata la conferma ufficiale alla rottura con Antonino Spinalbese, ma la bella Rodriguez è già stata paparazzata in dolce compagnia.

Chi si aspettava un nuovo amore, però, sarà rimasto spiazzato nel vedere l'argentina ancora una volta vicina all'ex Stefano De Martino.

I due sono stati fotografati per le vie di Milano, all'interno di ristoranti di lusso dove hanno cenato soli soletti e all'ingresso della casa di lui, dove sono rimasti fino al mattino dopo.

A quasi due anni di distanza dalla loro ultima separazione, dunque, i "DeMartinez" hanno ripreso a frequentarsi con una certa assiduità e la conferma è arrivata anche da un'intervista che la conduttrice ha rilasciato in vista del suo imminente ritorno sul piccolo schermo.

I commenti di Belen sulle uscite con l'ex marito

Interpellata dai giornalisti su quello che sta accadendo ultimamente nella sua vita sentimentale, Belen ha detto: "In questa fase mi sto occupando di me, non mi va di raccontarmi tanto".

"Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità", ha ammesso la showgirl che il 9 febbraio condurrà la nuova edizione de Le iene in coppia con Teo Mammucari.

L'argentina, dunque, ha confermato che la frequentazione con l'ex marito è ricominciata, ma i fan non devono gioire troppo.

"Noi donne non abbiamo bisogno di un uomo accanto per sentirci complete. Prima la pensavo così, oggi no. Infatti vivo da sola con i miei figli", ha precisato la presentatrice Mediaset nell'intervista che da qualche giorno sta facendo il giro della rete.

Anche se ha ripreso ad uscire con De Martino, dunque, Belen si considera libera di fare ciò che vuole, a partire dalla decisione di non condividere più lo stesso tetto con un compagno, ma di dedicarsi a Santiago e a Luna Marì da sola.

Il ritorno in televisione di Belen

Belen ha anche parlato delle tante "bastonate" che ha preso nella vita, soprattutto in ambito amoroso, per questa ragione oggi mette sé stessa al primo posto e non l'uomo che frequenta.

"Mi sono sempre messa a disposizione dell'amore, invece ho capito che dobbiamo dare a noi stessi la priorità e tutto girerà meglio", ha aggiunto la conduttrice Mediaset che dopo tanti mesi sta per tornare in televisione alla guida di un programma amato come Le iene.

Rodriguez ha anche fatto un veloce accenno ad Antonino Spinalbese, il ragazzo col quale ha fatto coppia per un anno e che le ha permesso di diventare madre per la seconda volta. La 37enne ha speso belle parole per l'ex fidanzato, definendolo un padre esemplare e molto presente per la piccola Luna Marì.

In merito alle ragioni che hanno portato alla chiacchierata rottura dello scorso autunno, però, Belen non ha detto nulla, così come ha preferito tacere sui motivi che l'hanno fatta riavvicinare a Stefano per l'ennesima volta e dopo due turbolente separazoni.

Non è chiaro, dunque, se i "DeMartinez" si considerino di nuovo legati oppure se i loro incontri sono finalizzati ad un benessere che si danno reciprocamente e senza impegno.