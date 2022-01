Da giorni si rincorrono le voci di una rottura tra la showgirl Argentina Belen Rodriguez e l'hairstylist milanese Antonino Spinalbese. Era stata la stessa conduttrice di Tu si que vales a smentire questi rumor al settimanale Chi. I paparazzi li avevano sorpresi insieme per le strade di Milano insieme alla piccola Luna Marie. Tra i due sembrava dunque essere tornato il sereno, ma a quanto pare la crisi non è stata affatto superata. Sarebbe stata proprio Belen Rodriguez a confermare la fine della relazione con Antonino in una storia postata sul suo profilo Instagram con il figlio Santiago.

È finita la storia d'amore tra la showgirl Argentina Belen e l'hairstylist Antonino

Belen Rodriguez ha postato una serie di storie divertenti e anche molto dolci in cui parla e scherza con suo figlio Santiago, nato dal matrimonio con Stefano De Martino. In uno di questi video, la showgirl Argentina afferma: "Ti piacerebbe fare lo chef? Visto che mamma è single almeno ho qualcuno che mi cucina”.

Una frase con cui per la prima volta, Belen fa velatamente riferimento alla rottura con l'hayrstilist Antonino Spinalbese. I motivi della fine di questa storia al momento non sono stati svelati e ad oggi nessuno dei due ne ha apertamente parlato. Non sappiamo dunque se si tratti di una crisi temporanea o di un addio definitivo.

Intanto, c'è già chi parla di un ritorno di fiamma con Stefano De Martino.

È ritorno di fiamma con io suo ex Stefano De Martino? I due insieme in aeroporto

In diverse interviste televisive del passato, Belen Rodriguez si è detta felicemente innamorata di Antonino Spinalbese tanto da definirlo il suo "principe." Da un po' di tempo però, i due non appaiono più insieme.

Anche le festività natalizie le hanno trascorse lontani con le loro rispettive famiglie. Gli scatti dei fotografi avevano immortalato un loro freddo incontro in un bar di Milano. Ora, dalle parole di Belen sembra essere davvero finita e i fans già sognano un ritorno di fiamma con il suo ex marito Stefano De Martino. I due sono stati avvistati insieme in aeroporto.

È stato infatti proprio Stefano ad aspettarla al ritorno da una vacanza con le sue amiche. Belen è salita in macchina con il suo ex marito che l'ha riaccompagnata a casa. Le loro foto hanno fatto il giro del web e dei social e in tanti hanno iniziato ad interrogarsi sulla natura del loro incontro. Intanto, di Antonino Spinalbese neanche l'ombra. L'hayrstilist per il momento è rimasto in silenzio e non ha confermato la fine della loro relazione. Intanto, dopo l'ennesima storia naufragata viene da chiedersi se la showgirl Argentina Belen Rodriguez riuscirà un giorno a trovare l'uomo della sua vita.