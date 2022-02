Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 14 al 19 febbraio ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Antonito vorrà salvare la vita a Lolita e chiederà aiuto al premio Nobel Ramon y Cajal. Quest'ultimo accetterà di visitare la donna, ma poi non darà molte speranze al giovane Palacios. Nel mentre, Lolita vorrà vedere Natalia e gli chiederà di prendersi cura del marito, quando lei morirà.

Antonito vorrà salvare la vita di sua moglie Lolita

Nelle puntate in onda settimana prossima, ad Acacias 38 arriverà Soledad che sventerà tutti i piani di Aurelio nei confronti di Anabel. Infatti il militare si giustificherà dicendo che stava solo aiutando la ragazza che aveva perso i sensi. Soledad avrà molti dubbi su questa versione dei fatti dell'uomo, ma alla fine finirà per credergli. Aurelio però non contento minaccerà la donna intimandole di non proferire parola con Marcos.

Nel frattempo, Lolita chiederà a Ramon e Carmen di occuparsi di Moncho e Antonito quando lei non ci sarà più. Casilda verrà a sapere da Antonito delle condizioni di salute di Lolita e sarà distrutta dal dolore e piangerà tantissimo.

Allo stesso tempo, Susana distribuirà i suoi foglietti contro gli stranieri e Natalia ci resterà malissimo.

Poco dopo, Antonito non vorrà rassegnarsi alla perdita di sua moglie e cercherà una cura per salvarle la vita. Nel mentre, Anabel si riprenderà dal malore e Aurelio le farà visita e le racconterà una versione dei fatti lontanissima dalla verità.

Marcos farà un rimprovero ad Anabel

Successivamente, Genoveva consiglierà a Natalia come dovrà sopravvivere nel quartiere, cioè ingraziandosi le signore, ma questi consigli non serviranno a placare l'astio di Susana. Nonostante ciò, Salmeron proverà a convincere sia Susana che Rosina a cambiare idea sul conto della nuova arrivata.

Natalia ringrazierà la dark lady di Acacias 38 e le due si prometteranno di sostenersi a vicenda.

Nel frattempo, Lolita peggiorerà sempre di più e Antonito chiederà il suo perdono. Alla fine la coppia farà la pace e il giovane Palacios vorrà fare di tutto per salvare la vita alla sua amata e per questo fisserà un appuntamento con il medico premio Nobel Ramon y Cajal, nella speranza che possa fare qualcosa per Lolita.

Intanto, Miguel sarà preoccupato dell’avvicinamento tra Anabel e Quesada e proverà a parlare alla ragazza, ma i due giovani finiranno per litigare. Poco dopo, Marcos tornerà dal suo viaggio e Soledad gli racconterà quanto detto da Aurelio. Proprio per questo, l'uomo farà un rimprovero ad Anabel e la metterà in guardia dai Quesada che saranno sempre loro nemici.

Lolita dirà a Natalia di prendersi cura di Antonito

Poco dopo, Natalia affronterà Aurelio perché sarà convinta che sia stato lui a dare qualcosa alla figlia di Marcos che le ha provocato un malore, ma lui negherà ogni cosa. Intanto, Lolita chiederà di vedere Quesada e gli dirà di prendersi cura di Antonito, quando non ci sarà più. Nel frattempo, però lo specialista accetterà di visitare Lolita, anche se quest'ultima si sarà ormai lasciata andare.

Per quanto riguarda Miguel e Anabel ci saranno poche speranze di riconciliarsi. Lolita nel mentre si sarà arresa, ma Antonito non vorrà mollare anche se il medico non gli darà molte speranze.