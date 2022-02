Grandi colpi di scena sono in arrivo a Beautiful, la storica soap opera americana che tutti i giorni tiene compagnia al pubblico di Canale 5 con i suoi intrighi familiari.

Il produttore della soap ha recentemente svelato che tra circa due mesi, ci sarà una vera e propria rivoluzione dal punto di vista delle dinamiche e delle trame di questo storico prodotto che appassiona ancora oggi milioni e milioni di spettatori sparsi in tuto il mondo.

Svolta clamorosa nelle nuove puntate di Beautiful

Nel dettaglio, a svelare dei retroscena su quello che succederà nel corso delle prossime puntate americane di Beautiful, previste nel corso dei prossimi mesi, ci ha pensato il produttore di questa seguitissima soap.

Trattasi di Casey Kasprzyk, il quale ha svelato in anteprima che ci saranno dei cambiamenti epocali che non passeranno inosservati agli occhi dei telespettatori che ancora oggi seguono con passione le vicende di Ridge, Brooke, Steffy e di tutti gli altri protagonisti che gravitano intorno alla Forrester Creations.

Il retroscena del produttore su Beautiful: 'Non sarà più lo stesso'

"Non mi è permesso parlare della trama, ma lasciatemi dire che tra due mesi, Beautiful non sarà più lo stesso", ha svelato in anteprima il produttore di Beautiful che, tuttavia, ha preferito non sbilanciarsi più di tanto e quindi (almeno per il momento) non ha fornito ulteriori anticipazioni su quello che succederà.

Del resto, però, non sarebbe la prima volta che la soap opera americana regalerebbe un vero e proprio cambiamento radicale, dato che già in passato ci sono stati un bel po' di episodi che hanno sancito una svolta tra il vecchio e il nuovo Beautiful.

"C'è qualcosa di veramente grande che sta per accadere", ha aggiunto ancora il produttore della soap opera a stelle e strisce, ammettendo che vorrebbe tanto poterlo anticipare e confidare ai numerosi fan che seguono Beautiful in tutto il mondo, ma per il momento non è ancora possibile.

'Ci sarà tanto da parlare', svela il produttore di Beautiful

"Ma quando accadrà avremo molto di cui parlare", ha svelato il produttore della soap opera che ha così alimentato la curiosità dei tantissimi fan con questi retroscena legati alle nuove puntate di Beautiful.

E, a questo punto, i fan di tutto il mondo dovranno attendere questi due mesi per cercare di capire e scoprire quali sono questi cambiamenti epocali che renderanno tutto completamente diverso rispetto all'attuale impostazione di Beautiful.

Cosa succederà? Quali saranno i colpi di scena messi a punto dagli sceneggiatori? In attesa di scoprirlo, la soap opera americana, su Canale 5 continua ad appassionare una media di quasi tre milioni al giorno con picchi del 19% di share.