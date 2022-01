Belen Rodriguez è tornata al centro del Gossip. Dopo la conferma sull’addio con Antonino Spinalbese, sembra che sia di nuovo vicina all’ex marito Stefano De Martino. Su Instagram, la showgirl sudamericana ha postato una lettera. Secondo alcuni utenti si tratterebbe di una dedica al conduttore campano.

Rodriguez-Spinalbese: confermata la rottura

Dopo numerosi rumor, Belen ha confermato la fine della relazione con Antonino Spinalbese. Nel dettaglio, la 37enne sudamericana in un video con il figlio Santiago gli ha chiesto se da grande volesse fare lo chef: “Visto che mamma è single, almeno ha qualcuno che le cucina”.

Ma non solo, Belen è tornata sui social con un lungo post in cui ha parlato proprio dell’addio con il parrucchiere: “Per quanto innamorati, non dobbiamo mai rinunciare ai nostri silenzi, a noi stesse, alla nostra parte strana e ribelle”. Tra Belen e Antonino non sono stati resi noti i motivi della rottura, ma gli addetti ai lavori hanno parlato di un presunto tradimento del parrucchiere.

Il presunto messaggio per De Martino

Nel prosieguo del messaggio, la 37enne ha lasciato intendere che non è mai troppo tardi per riprendere qualcosa lasciato in sospeso. La diretta interessata ha scritto: “Non dovremmo mai sentire che per colpa di qualcosa sia troppo tardi…”.

Inoltre, la showgirl ha aggiunto: “Neanche per riprendere quel sogno che avevamo accantonato”.

La sorella di Cecilia e Jeremias Rodriguez ha rivelato a che a volte bisognerebbe ripartire dai silenzi e prendersi tutti gli spazi.

Come riferito dalla diretta interessata è proprio da quel punto che si può risorgere e riprendersi i propri spazi. Infine, Belen ha concluso: “Lì nasceranno le cose più belle, non per gli altri, ma per noi”.

Belen e Stefano: tra i due ci sarebbe un ritorno di fiamma

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono messi insieme nel 2012. Poi, sono stati protagonisti di numerosi alti e bassi. Durante i periodi di riflessione, i due coniugi hanno anche avuto altre frequentazioni. Dopo l’addio con Spinalbese, la showgirl argentina sembra essere nuovamente vicina all’ex marito.

Belen al ritorno dall’Argentina ha trovato in aeroporto ad accoglierla proprio De Martino.

Al momento i due coniugi non hanno confermato o smentito il ritorno di fiamma. Tuttavia, l’ultimo post pubblicato dalla showgirl sembra essere una vera e propria dedica d’amore. Inoltre, il conduttore campano è stato avvistato in palestra con il cognato Ignazio Moser. Dunque, potrebbe significare che tra Belen e Stefano sia ritornato il sereno.