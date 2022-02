Tanti colpi di scena avverranno durante la seconda puntata di Vostro Onore una nuova fiction su Rai 1, con l'attore Stefano Accorsi.

La trama della seconda puntata, che sarà visibile il 7 marzo in prima visione rivelano che Vittorio Pagani deciderà di manomettere i traffici illeciti di Filippo, provocando la sua ira.

Anticipazioni Vostro Onore, puntata 7 marzo: Ludovica aiuta Vittorio con Nino

Le anticipazioni di Vostro Onore riguardanti la seconda puntata che i telespettatori avranno modo di vedere lunedì 7 marzo dalle ore 21:20 in prima visione sui teleschermi italiani annunciano inediti colpi di scena.

Nell'episodio della serata, Ludovica informerà Vittorio dove si trova Nino, reo del finto furto dell'auto di Matteo. Intanto, il giudice Pagani insieme a Salvatore cercheranno di far sparire un'altra autovettura, che altrimenti porterebbe alla luce la loro messinscena per l'incidente in cui è deceduto Diego, figlio di una famiglia criminale di Milano, i Silva.

Nel frattempo, il dirigente del Commissariato Paolo Danti deciderà di smuovere le acque e quindi si utilizzare degli informatori che possano arrivare ai Silva e scoprire alcune informazioni che potrebbero rivelarsi fondamentali per le indagini.

Ma i colpi di scena non termineranno qui. Miguel scoprirà l'esistenza di un giro di stupefacenti gestito dal fratello e da Carlos.

Pagani inizia a manomettere i traffici illeciti di Filippo

Nella seconda puntata di Vostra Onore, in programma il 7 marzo in prima visione assoluta, Carlos finirà in manette. In galera, il giovane inizierà a organizzare l'omicidio di Nino, considerato il responsabile della morte di Diego. I Silva e Grava daranno inizio a una guerra senza esclusioni di colpi.

Per questo motivo, Vittorio deciderà di inserire il ragazzo in un programma di protezione.

In questo modo, Pagani finirà per spingersi nel baratro dell'illegalità. Infine, il giudice inizierà a manomettere i traffici illeciti di Filippo, che a sua volta mediterà la propria vendetta.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente della fiction, Vittorio è intervenuto per proteggere suo figlio da un pericoloso clan.

Il giudice, segnato dalla morte prematura della moglie, è entrato in confusione dopo aver scoperto che suo figlio Matteo aveva investito con la sua auto un membro di una pericolosa gang criminale. Per questo motivo, Pagani ha inscenato il furto dell'auto, mentre suo figlio ha continuato a comportarsi come se niente fosse successo.

Il legal-thriller con Stefano Accorsi è in onda ogni lunedì dalle ore 21:20 sui teleschermi di Rai 1 e in diretta streaming su "Rai Play".