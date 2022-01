Can Yaman ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, dichiarando di non saperne nulla riguardo la sua presunta partecipazione al Festival di Sanremo, oggetto degli ultimi Gossip. L'attore turco non sarebbe stato invitato, come ha dichiarato lui stesso.

La presunta partecipazione di Can Yaman al Festival di Sanremo come co-conduttore

Negli ultimi giorni, secondo alcune voci, sarebbe stata certa la partecipazione dell'attore turco Can Yaman al Festival di Sanremo. Secondo tali indiscrezioni, l'attore avrebbe dovuto partecipare ad una delle serate del Festival in qualità di co-conduttore al fianco di Amadeus.

Finora Yaman non si era espresso sulla questione, per poi esordire con una storia Instagram che eliminerebbe ogni speranza per le sue fan che speravano di vederlo sul palco dell'Ariston.

La smentita di Yaman riguardo Sanremo su Instagram

L'attore turco ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram scrivendo: "Non sapevo di andare a Sanremo. A me ancora non hanno detto nulla. Però lo scrivono, che vorrà dire? Bah".

Per ora, le presenze confermate al Festival dallo stesso Amadeus sono quelle di Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. Le cinque donne accompagneranno Amadeus sul palco dell'Ariston in qualità di co-conduttrici, durante le cinque serate del Festival.

Non si esclude, comunque, che l'attore turco possa partecipare a Sanremo in qualità di ospite in una delle serate.

Il mistero delle canzoni italiane pubblicate su Instagram

La presunta partecipazione al Festival di Sanremo avrebbe spiegato, secondo alcune fan, il motivo della pubblicazione su Instagram di vari spezzoni di canzoni italiane da parte dell'attore turco.

Infatti, Can Yaman ha pubblicato nei giorni scorsi delle stories ambigue con alcune parti di quattro famose canzoni italiane romantiche. Le sue fan hanno immediatamente elaborato varie ipotesi. Tra queste, non è mancato anche un collegamento alla partecipazione di Can al Festival. Questa ipotesi, però, è stata smentita dallo stesso attore con l'ultima storia.

Inoltre, c'è chi ha pensato potesse trattarsi di nostalgia verso storie passate (Diletta Leotta o Demet Ozdemir) o di un nuovo amore per il bel turco. Le fan più attente hanno ricordato che la pubblicazione di canzoni d'amore era un'abitudine dell'attore all'inizio della relazione con Diletta Leotta (lo scorso gennaio), sulla quale non sono mancate voci di "storia creata a tavolino". Memori di ciò, alcune fan hanno sperato che non si tratti di "un'altra commedia". Altre ancora hanno ipotizzato che le storie fossero state pubblicato da qualcun altro per lui, trattandosi di canzoni italiane non proprio recenti.