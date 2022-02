Can Yaman ha ormai milioni di fan in tutto il mondo dopo essersi fatto conoscere in più paesi con il ruolo di Can Divit in Erkenci Kus (conosciuta come DayDreamer in Italia). I fan più attenti hanno notato una certa somiglianza tra l'outfit indossato nell'ultimo post su Instagram pubblicato dall'attore turco e quello di Can Divit, in una famosa scena di DayDreamer, girata proprio in palestra con l'attrice Demet Ozdemir (Sanem nella Serie TV).

L'ultimo post su Instagram di Can Yaman

Can Yaman ha pubblicato uno scatto in palestra su Instagram. L'attore turco indossa un abbigliamento ginnico, ha i capelli lunghi legati ed è steso su un tappetino.

Ad accompagnare la foto, la didascalia: "Aspettando il ciak...Mi mancavano queste scene di crossfit. #viola come il mare".

Le foto postata da Yaman evoca il ricordo di Can Divit in una scena con Sanem

I fan più attenti hanno subito notato il "Can Divit style", come specificato tra i commenti allo scatto e tra i vari gruppi fanpage: l'outfit dell'attore turco nell'ultimo post di Instagram, infatti, ricorda notevolmente il protagonista di DayDreamer. Le fan più fedeli hanno addirittura ricordato la scena del bacio girata in palestra con Demet Ozdemir (Sanem nella serie tv). In effetti, l'attore presenta lo stesso abbigliamento ginnico di allora e la stessa acconciatura.

Can Yaman e i progetti lavorativi in Italia e non solo

Can Yaman si è trasferito all'inizio dello scorso anno a Roma per motivi lavorativi. Ha fatto parte della pubblicità De Cecco, sotto la regia di Ferzan Ozpetek, accanto all'attrice Claudia Gerini. Successivamente, ha fatto una comparsa nella puntata finale di Che dio ci aiuti, nel ruolo del barista Gino.

È attualmente impegnato nelle riprese di Viola come il mare, accanto a Francesca Chillemi. Si tratta di una produzione Luxvide, proprio come il remake in chiave moderna di Sandokan, le cui riprese, invece, inizieranno a giugno di quest'anno.

Si ipotizza un coinvolgimento di Yaman nel cast de Il Cantante mascherato, condotto da Milly Carlucci.

Infatti, secondo i fan, l'attore turco si nasconderebbe dietro la maschera del Drago, in base agli indizi forniti dalla stessa conduttrice.

Questa partecipazione, per la finalità della trasmissione stessa, non è stata direttamente confermata né smentita. Lo stesso accade per quanto riguardo la presunta partecipazione di Yaman ad una serie turca targata Disney plus, alla quale, secondo indiscrezioni, dovrebbe partecipare in qualità di co-protagonista anche la collega sul set di DayDreamer, Demet Ozdemir.