Katia Ricciarelli non smette di stupire e spiazzare nella casa del GF Vip. In queste ultime ore, la cantante lirica ha nuovamente lasciati tutti sorpresi, nel momento in cui ha eliminato Manila Nazzaro dalla sua lista di amici che intende frequentare anche dopo la fine del reality show.

Una scelta che spiazza e che non ha lasciato indifferente Soleil Sorge, la quale non ha potuto fare a meno di esultare e festeggiare per questa "vittoria" conquistata a discapito di colei che ormai sembra essere una sua ex amica.

Katia Ricciarelli spiazza ancora e volta le spalle a Manila al GF Vip

Nel dettaglio, durante la trasmissione radiofonica che i concorrenti mettono in piedi all'interno della casa del GF Vip, è stato chiesto a Katia chi fossero le persone con le quali intende frequentarsi anche quando si spegneranno i riflettori su questa sesta fortunata edizione del reality show Mediaset.

La reazione della cantante lirica non si è fatta attendere anche se, i nomi fatti da Katia, hanno spiazzato e meravigliato.

L'ex moglie di Pippo Baudo, infatti, ha fatto presente che quando si spegneranno i riflettori su questo GF Vip, intende continuare a frequentarsi con l'attore Davide Silvestri, col quale ha stretto un buon legame di amicizia all'interno della casa, che intende coltivare quando saranno fuori dal gioco.

Manila viene tradita da Katia Ricciarelli: cosa è successo al Grande Fratello Vip (Video)

Il secondo nome fatto da Katia è quello di Soleil Sorge, considerata a tutti gli effetti la sua "figlioccia" all'interno delle dinamiche di questa sesta edizione.

Ebbene, contrariamente a tutte le aspettative, Katia ha escluso dalla lista di amici che intende frequentare fuori dal GF Vip, l'ex Miss Italia, Manila Nazzaro, nonostante il legame che le univa fino a qualche giorno fa e le promesse che si erano fatte.

Manila è sempre stata molto cortese nei confronti di Katia che, tuttavia, nelle ultime settimane sembra aver cambiato atteggiamento nei confronti della ragazza.

Soleil Sorge esulta contro Manila Nazzaro al GF Vip

Un inasprimento che è stato dimostrato anche da questa amara esclusione che Katia ha fatto di Manila, circa la lista delle persone che intende frequentare dopo la fine del programma.

Manila, al momento, non ha confermato questo "tradimento" consumato da Katia mentre Soleil Sorge dopo aver appreso di essere nella lista degli amici di Katia, a discapito di Manila, non ha potuto non esultare.

L'ex protagonista di Uomini e donne ha "festeggiato" in giardino con Barù confermando di essere soddisfatta e contenta del fatto che Katia abbia intenzione di frequentarla ancora dopo la fine del GF Vip 6.