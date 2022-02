Doc - Nelle tue mani 2 andrà in onda giovedì 3 marzo con la settima puntata: al centro delle scene ci sarà ancora il dottor Fanti alle prese con il suo obiettivo di ritornare primario e con alcuni problemi di vita privata.

Secondo le anticipazioni della puntata, Andrea riceverà un'offerta da Cecilia che scatenerà la gelosia di Agnese e Giulia. Inoltre, la dottoressa Giordano scoprirà qualcosa di compromettente sul suo conto, mentre in ospedale ci saranno nuovi casi da risolvere. Non mancherà lo spazio dedicato agli altri medici e in particolare Giulia che dovrà fare i conti con i suoi problemi familiari.

Riccardo scoprirà qualcosa di Andrea: anticipazioni Doc - Nelle tue mani 2

Le anticipazioni di Doc - Nelle tue mani 2 annunciano che nella settima puntata, in onda giovedì 3 marzo, Andrea Fanti sarà al centro dell'attenzione. Nel primo episodio della serata, intitolato "Così lontani, così vicini", in ospedale arriverà un ragazzo sordo-cieco. Il delicato caso del nuovo paziente impegnerà tutti i medici e mentre il team sarà intento a risolvere il problema, Cecilia farà una proposta inaspettata ad Andrea. Le anticipazioni non specificano che cosa sarà proposto a Fanti, ma l'iniziativa della collega farà ingelosire Agnese e Giulia, le due storiche ex del protagonista. Infine, Riccardo scoprirà qualcosa che riguarda Andrea e questo lo manderà in crisi.

Andrea vicino al camice da primario: anticipazioni settima puntata giovedì 3 marzo

La settima puntata di Doc - Nelle tue mani 2 andrà in onda giovedì 3 marzo e le anticipazioni non parlano chiaramente dell'oggetto della scoperta di Riccardo e delle conseguenze che questa avrà per il dottor Fanti. Nel secondo episodio, intitolato "Senza nome", i riflettori saranno puntati anche su Giulia.

La dottoressa Giordano, infatti, si troverà a dover fare i conti con la presenza ingombrante di sua madre, perché il compagno della donna sarà ricoverato. I medici del Policlinico Ambrosiano lavoreranno per capire cosa è successo all'uomo che presenterà una sindrome inspiegabile. Nel frattempo, per Andrea Fanti proseguirà il percorso per ritornare a indossare il camice da primario e il medico sembrerà sul punto di raggiungere il suo obiettivo, ma sorgerà un altro ostacolo da superare per lui.

Cecilia, infatti, scoprirà qualcosa di compromettente sul suo conto e questo potrebbe rimettere nuovamente tutto in discussione.

Il successo della fiction di Rai 1, Doc - Nelle tue mani 2 è stato confermato anche la scorsa settimana, superando i sei milioni e mezzo di telespettatori, registrando con uno share superiore al 27%.