Una nuova puntata di Un Posto al Sole andrà in onda giovedì 24 febbraio 2022 su Rai 3 alle 20:45 e on demand su RaiPlay, dove sono disponibili anche gli episodi in replica. Nunzio sembra ormai essersi rassegnato con Chiara, persa nel tunnel della dipendenza. Inoltre, ha capito di aver fatto una scelta avventata licenziandosi dai cantieri alle dipendenze di Roberto Ferri. Intanto, la presenza di Virginia a Napoli ha destabilizzato sia Rossella che Riccardo, entrambi assorti dalle rispettive preoccupazioni. Se Ross è ancora turbata per quanto accaduto a Corrado, Crovi si è reso conto che ottenere la separazione consensuale sarà un'impresa impossibile.

C'è anche un nuovo rientro, quello di Patrizio, che ha reso tanto felici Raffaele e Ornella. Ancora non si sa se il suo sarà un ritorno definitivo, visto che dovrà decidere cosa fare della sua vita: restare a Napoli con le persone a lui care oppure partire per Barcellona e lavorare come chef in un importante ristorante? Nell'attesa di scoprirlo, di seguito le anticipazioni della puntata di Upas in onda giovedì.

Un Posto al sole episodio 5889 di giovedì 24 febbraio 2022

Da quando Chiara è entrata nel tunnel della dipendenza, sta perdendo ogni cosa. Nunzio ha il cuore spezzato e anche il gruppo Petrone rischia di finire nelle mani avide di Roberto. Ebbene sì, perché Ferri continua a manipolare Chiara, sapendo benissimo che si trova in un momento di difficoltà e che non è lucida.

Le anticipazioni di Un Posto al Sole segnalano però che Chiara avrà modo di riflettere sui suoi sentimenti e, dopo aver capito cosa c'è nel suo cuore, proverà a riavvicinarsi a Nunzio. Resta da capire se la sua mossa sarà gradita al ragazzo che, comunque, ama ancora disperatamente Chiara.

Guido scopre qualcosa di compromettente su Mariella, anticipazioni Upas

Nella puntata di Un Posto al Sole di giovedì 24 febbraio in onda su Rai 3, Virginia non smetterà di creare problemi a Rossella e a Riccardo. Il suo arrivo a Napoli non è di certo casuale, ma mirato a recuperare il rapporto con il marito, che ama ancora. Le sue insistente renderanno molto nervoso Riccardo, che finirà con il mettere di malumore anche la povera Rossella.

L'episodio di Upas di ieri 22 febbraio ha visto Mariella davanti a una sua vecchia fiamma. La simpatica vigilessa non ha raccontato nulla a Guido, temendo di farlo ingelosire. Peccato che Del Bue scopra qualcosa di compromettente su Mariella e non ci stiamo riferendo di certo alla cena offerta a Cotugno. Anche questa coppia andrà incontro a una crisi? Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole per scoprire come si evolveranno le trame.