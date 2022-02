Doc - Nelle tue mani andrà in onda con la quinta puntata giovedì 17 febbraio in prima serata su Rai 1. Si tratta del penultimo appuntamento con la serie televisiva che vede protagonista Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, medico del Policlinico Ambrosiano che ha ricominciato la sua vita da zero dopo un'amnesia che gli ha cancellato i ricordi degli ultimi dieci anni.

Come sempre, andranno in onda due episodi della fiction e Fanti si troverà ad affrontare un caso difficile che lo costringerà a combattere con i pregiudizi di tutti i suoi colleghi.

L'attenzione sarà puntata anche su Gabriel (Alberto Malanchino) che si preparerà a partire, Riccardo (Pierpaolo Spollon) organizzerà una gita per Alba (Silvia Mazzieri). Infine, Umberto (Massimo Rigo) offrirà il suo aiuto a Damiano (Marco Rossetti), ma gli chiederà qualcosa in cambio.

Andrea Fanti dovrà affrontare i pregiudizi dei colleghi per curare una paziente: anticipazioni Doc - Nelle tue mani

La quinta puntata di Doc - Nelle tue mani sarà trasmessa giovedì 17 febbraio e le anticipazioni del primo episodio intitolato "Streghe", Andrea Fanti si troverà a dover curare una paziente che solleverà delle polemiche all'interno del Policlinico. Per il medico non sarà un caso facile di cui occuparsi, perché dovrà combattere contro i pregiudizi dei suoi colleghi rispetto alla donna arrivata per essere curata.

Si scoprirà, infatti, che si tratta di una madre accusata di aver tentato di togliere la vita a sua figlia.

Nel frattempo, Gabriel si preparerà alla partenza, ma il medico non sarà affatto sereno e continuerà ad essere tormentato da qualcosa.

Una gita fuori porta per Riccardo e Alba: anticipazioni quinta puntata giovedì 17 febbraio

Le anticipazioni della quinta puntata di Doc - Nelle tue mani in onda giovedì 17 febbraio annunciano che Fanti continuerà a portare avanti il suo progetto di diventare di nuovo primario. Nel secondo episodio della serata, intitolato "Padri", l'attenzione sarà concentrata su Riccardo che riuscirà finalmente a mettere da parte il lavoro dopo un periodo molto intenso.

Il giovane medico deciderà di prendersi un po' di tempo da trascorrere con Alba e porterà la sua fidanzata in una gita fuori porta. La parentesi romantica, tuttavia, non andrà esattamente come era previsto.

Nel frattempo, Damiano ritornerà a Roma per aiutare il padre che sta affrontando una situazione piuttosto difficile. In aiuto del medico interverrà Umberto Caruso, ma l'uomo non gli offrirà un sostegno disinteressato. Il direttore amministrativo della clinica, infatti, in cambio del suo aiuto chiederà un favore al medico da poco arrivato.