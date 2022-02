Alfonso Signorini ha chiesto ad Alex Belli di rientrare nella casa del Grande Fratello. Il triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello, fa molto discutere. La situazione ad oggi tra marito e moglie è poco chiara e i telespettatori sono curiosi su come andrà a finire. Alex e Delia sembravano una coppia davvero unita fino a prima dell'entrata nella casa di Alex Belli: è proprio a partire da quel momento che il rapporto si è incrinato per via della vicinanza di Alex a Soleil.

L'evoluzione del rapporto Alex-Delia

In seguito alle richieste di Signorini di chiarire in maniera schietta la sua posizione, Alex Belli ha continuato a nascondersi, dichiarando di avere con Soleil un rapporto di amicizia autentica, niente di più.

Eppure all'interno della casa, abbiamo assistito a scambi di affetto reciproco tra i due, nonché a una dichiarazione d'amore palesata da Alex nei confronti di Soleil. Con lei, dichiara, avrebbe voluto vivere un rapporto pieno, se solo avesse potuto.

Nel corso di una diretta Tv, Signorini si è infuriato per questo "teatrino", rimproverando l'ex gieffino di non dire le cose come stanno realmente, non chiarendo bene la sua posizione nei confronti delle due donne. Un alterco tra i due, sfociato nella rabbia di Signorini che pare ora sia sbollita.

A quanto pare Delia, da moglie e protagonista principale, sembrava passare in secondo piano. Nella casa del Grande Fratello, Delia si sta godendo momenti di tranquillità e spensieratezza, dopo aver preso la decisione di lasciare suo marito e concedersi così una pausa di riflessione.

Dopo il suo ingresso l'abbiamo vista insofferente per gli atteggiamenti ambigui del marito, che tuttora difende il loro rapporto, parlando di un amore libero; oggi appare più rilassata e più concentrata su se stessa. In questi ultimi giorni si sta avvicinando maggiormente a Gianluca, il quale non sembra affatto dispiaciuto di avere accanto la bella influencer.

Colpo di scena alla fine della puntata di lunedì sera

Stanco di questo intreccio amoroso, Alfonso Signorini ha proposto ad Alex al centro studio e su richiesta del Grande Fratello, di rientrare nella casa per prendere una decisione definitiva. Quest'ultimo ha accettato e dopo la quarantena obbligatoria rientrerà nella casa per quindici giorni.

Questa notizia ha lasciato sgomenti le opinioniste del Grande Fratello, Adriana Volpe ha attaccato Alex Belli: "Ti asfalto!" se solo rientrerà nella casa. Anche Aldo Montano è stato in disaccordo con suo rientro nella casa, giudicando questo insopportabile, tutto studiato per fare audience. A questo punto aspettiamoci l'imprevedibile, l'ingresso di Alex, dopo la sua eliminazione, lascerà tutti con il fiato sospeso.