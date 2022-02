C'è grande attesa per il ritorno in televisione di Doc-Nelle tue mani. Infatti, nella serata di giovedì 24 febbraio, le due puntate previste sono state annullate. L'undicesimo e dodicesimo episodio della fiction Rai con protagonista il dottor Fanti verranno trasmesse sul piccolo schermo il 3 marzo. Le anticipazioni della sesta puntata rivelano che Andrea sarà intenzionato a stare vicino ad Agnese, ma riuscirà a trovare sintonia con Cecilia. Nel frattempo, il papà di Carolina tornerà a indossare il camice da primario per un giorno, ma un blackout informatico complicherà il suo lavoro.

Doc-Nelle tue mani, anticipazioni 3 marzo: Andrea vuole stare vicino ad Agnese

Andrea ha dimostrato alla sua ex moglie di volere recuperare il loro rapporto. Purtroppo, però, Agnese ha una nuova relazione e, per di più, ha recentemente preso in affido un bambino. Le anticipazioni di Doc-Nelle tue mani del 3 marzo rivelano che Manuel, il piccolo che Davide e la dottoressa Tiberi hanno avuto in affido, verrà ricoverato al Policlinico Ambrosiano. A quel punto, Agnese sarà senza parole quando scoprirà di vedere il bimbo fra i pazienti. Nel frattempo, Andrea sarà intenzionato a stare vicino alla sua ex, mentre le cose fra la mamma di Carolina e il suo fidanzato non andranno per il verso giusto.

Doc-Nelle tue mani, puntate del 3 marzo: Andrea si avvicina a Cecilia

Nella serata del 3 marzo, inoltre, ci sarà un colpo di scena che riguarderà il dottor Fanti. Infatti, se da un lato Andrea sembrerà intenzionato a ricostruire la sua famiglia, tornando con Agnese, dall'altro lato accadrà un fatto inaspettato. A tal proposito, le indiscrezioni trapelate in rete sugli episodi di Doc-Nelle tue mani rivelano che il dottor Fanti e la dottoressa Tedeschi lavoreranno fianco a fianco.

Durante la gestione di un'emergenza, fra Andrea e Cecilia si creerà una certa sintonia. Al momento, non è chiaro se il feeling fra i due ex compagni universitari sarà soltanto sul luogo di lavoro o se i medici troveranno il modo di trascorrere insieme del tempo anche fuori dall'ospedale.

Doc-Nelle tue mani, episodi del 3 marzo: Andrea indossa il camice da primario, ma c'è un blackout

Nella serata del 3 marzo, inoltre, Andrea continuerà a inseguire il suo sogno di tornare a essere un primario. Infatti, nei nuovi episodi di Doc-Nelle tue mani, il dottor Fanti indosserà il suo vecchio camice, nella giornata di simulazione. Purtroppo, però, ci sarà un blackout informatico e, pertanto, i medici dovranno gestire le relative conseguenze del tilt dei sistemi informativi. A quel punto, Andrea prenderà scelte rischiose. Non resta che attendere le nuove puntate della fiction di Rai 1, per scoprire come proseguiranno le vicende dei dottori dell'ospedale milanese.