Barù, a poche settimane dalla fine di questa sesta edizione del GF Vip, non smette di stupire. Nel corso delle ultime ore, infatti, il nipote di Costantino Della Gherardesca si è lasciato andare a delle considerazioni che non sono passate inosservate.

Secondo lui, infatti, ci sarebbero delle donne all'interno della casa di Cinecittà che non si laverebbero in un modo corretto e, in particolar modo, ha svelato che non detergerebbero le parti intime.

Barù e la frecciatina contro chi non si laverebbe nella casa del GF Vip 6

Nel dettaglio, Barù continua ad essere il "battitore libero" di questa sesta edizione del GF Vip, costantemente al centro delle attenzioni e delle dinamiche del gioco.

E, nel corso delle ultime ore, si è lasciato andare a delle dichiarazioni che non sono passate inosservate e che hanno creato un po' di polemiche anche in rete e sui social.

Dopo aver assistito alla doccia di Delia Duran, Barù le ha fatto i complimenti perché l'ha vista mentre detergeva anche le sue parti intime, sostenendo poi che in casa ci sarebbero delle donne che non lo farebbero e quindi che non si laverebbero nel migliore dei modi.

Barù polemico contro chi non si laverebbe nella casa del Grande Fratello Vip

Delia si trovava sotto la doccia e diceva di essere in attesa del suo shampoo per poter fare una doccia completa con i suoi prodotti preferiti.

"Però ti ho visto lavare le parti intime, questo è un complimento", ha sentenziato Barù che di punto in bianco ha spiazzato i concorrenti della casa del GF Vip, lasciando intendere che ci sarebbero delle persone che non si laverebbero e quindi che potrebbero emanare un cattivo odore.

"Non ci credo lo ha detto", ha esclamato Alessandro Basciano che dalla cucina ha assistito a tutta la scena e non ha potuto non ridere di fronte alla battutina di Barù.

'Alcune sudicione non lavano le parti intime', Barù polemico al GF Vip (Video)

"Perché alcune sudicione non si lavano neanche quelle", ha proseguito ancora Barù sentenziando quindi che ci sarebbero delle donne all'interno della casa di Cinecittà che non detergerebbero le loro parti intime.

Ma chi sarebbero queste donne alle quali Barù ha lanciato la sua stoccata al vetriolo all'interno della casa del GF Vip?

Al momento il nipote di Costantino Della Gherardesca non ha fatto nomi ma, data la sua schiettezza e il suo essere sempre sincero e a tratti "sopra le righe", non si esclude che nel corso delle prossime giornate possa far venire fuori anche i nomi di queste donne della casa che ha definito "sudicione".

Intanto, il video con le confessioni di Barù sta spopolando in rete e qualcuno sostiene che sia stato poco elegante nei confronti delle donne di questo GF Vip.