Prenderà il via questa sera, venerdì 11 febbraio, su Canale 5 la nuova Serie TV poliziesca dal titolo: Fosca Innocenti. La serie vede protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca. La storica conduttrice di Zelig vestirà i panni del Vicequestore di Arezzo. Qui si troverà a dover risolvere difficili casi di cronaca, ma non mancheranno risvolti e implicazioni sentimentali. La serie composta da quattro puntate andrà in onda ogni venerdì prendendo il posto del Grande Fratello Vip che passerà al giovedì. Tra i protagonisti, anche Giorgia Trasselli, la storica Tata di "Casa Vianello".

Nel cast, anche le attrici Irene Ferri, Cecilia Dazzi e Desirée Noferini. Come sempre accade prima della messa in onda, non mancano alcune anticipazioni inedite sparse sul web e sui social, degli episodi che andranno in onda tra poche ore.

La prima indagine di Fosca: una rapina in banca

Fosca Innocenti è una donna molto attenta e risoluta che con il suo fiuto infallibile riesce a risolvere in poco tempo casi anche molto complessi. Terminata la giornata lavorativa, si ritira nella sua adorata casa in campagna dove ad attenderla ci sono i suoi cavalli, in particolare Sansone e la tata Bice. Ogni mattina, prima di recarsi in Commissariato dove ad attenderla c'è una squadra di sole donne (l'ispettore Giulia e la poliziotta Rosa), si concede una cavalcata e si gusta la colazione.

In Commissariato insieme a loro, c'è anche Pino. L'uomo arrivato dalla Sicilia predilige il lavoro d'ufficio a quello d'azione.

Anche lei però ha il suo punto debole. Si tratta di Cosimo, (interpretato da Francesco Arca) suo migliore amico e gestore di un'enoteca. Nei suoi confronti Fosca però nutre un sentimento che va oltre la semplice amicizia.

La volontà di Cosimo di volersi trasferire a New York costringerà la donna a fare i conti con i suoi sentimenti e ad ammettere che in realtà è innamorata di lui. Nel corso della prima puntata, Fosca si troverà a dover affrontare la sua prima indagine: una rapina in banca.

Fosca Innocenti risolve il suo primo caso e scova i rapinatori della banca

Nel centro di Arezzo, una banda di rapinatori fa irruzione in una banca intimidendo con le armi i clienti. Un uomo, il signor Lucchesi, proprietario del caffè più noto della città, reagisce al tentativo dei rapinatori di strappargli la valigetta che ha tra le mani e viene colpito dritto al cuore. La banda di malviventi riesce a fuggire con un ricco bottino. Testimone di tutta la scena, Richi, un senzatetto che vive proprio di fronte alla banca. Sarà soprattutto grazie al suo aiuto che il Vicequestore Fosca Innocenti riuscirà a risolvere il caso e a fare giustizia.