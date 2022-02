Il ritorno nella casa del Grande Fratello Vip di Alex Belli sta sconvolgendo gli animi. L'attore sta cercando di riaffermare la sua posizione e di riconquistare sua moglie Delia, ma continua a portare avanti la sua idea di amore libero. Alex ha cercato di conoscere anche i nuovi arrivati, tra cui Antonio Medugno, per cui Duran provava una forte attrazione. Proprio a lui, Alex ha deciso di fare una proposta molto particolare.

Il confronto tra Alex e Antonio

Alex Belli ha mostrato una grande ammirazione per Antonio Medugno, che aveva suscitato il forte interesse di Delia Duran.

L'attore si è complimentato con il giovane tiktoker per il comportamento tenuto con sua moglie. "Ti sei comportato da uomo vero con Delia" ha dichiarato Alex Belli, sottolineando che lei si è mostrata come la donna speciale che è sempre stata. L'attore ha spiegato che hanno parlato a lungo di amore libero, ma loro sono una coppia del tutto normale, che sta pensando a nuovi progetti e che desidera dei figli. Il marito della Duran ha aggiunto che hanno tante cose da fare insieme. Nessun rancore, dunque, con il giovane Medugno, che si è trovato inaspettatamente coinvolto in quello che all'inizio era solo un triangolo.

La proposta indecente di Alex Belli: 'Quello che vuole Delia ci può stare'

La scorsa settimana Delia Duran ha svelato ad Antonio Medugno di aver voglia di stare insieme a lui e ad Alex.

Una proposta che il ragazzo non ha accettato, spiegando di non potersi lasciar andare con una donna che pensa ancora al marito. Alex Belli ha spiegato a Medugno che Delia ha esagerato, ma ha anche dichiarato che sarebbe d'accordo con quella proposta indecente fatta da sua moglie. "Si può fare" ha dichiarato l'attore, sottolineando però che una frase del genere detta in quel contesto scatena inevitabilmente delle reazioni.

Alex ha spiegato che certe cose si possono dire solo nel privato, sottolineando che è meglio evitare in un reality show. "Possiamo andare io te e lei in vacanza" ha aggiunto Belli, specificando che porterebbe anche un'amica per lui.

Alex Belli: 'Delia sposta il racconto di quello che siamo'

La proposta indecente di Alex Belli ad Antonio Medugno non è passata inosservata alle orecchie attente dei telespettatori.

L'attore, però, ha voluto anche specificare che spesso Delia sembra molto lontana dal racconto di quello che sono come coppia, finendo molte volte per esagerare nelle sue esternazioni. Ha anche aggiunto che hanno avuto vari incontri e fatto giochi di ogni genere, aggiungendo, però, che la maggior parte delle cose le fanno da soli come una coppia normale. L'attore ha aggiunto che lui lavora con donne e uomini bellissimi e che se Delia non avesse questa concezione dell'amore e fosse gelosa sarebbe un problema per lui.