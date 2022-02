Dopo settimane di tensione tra Alex Belli e Delia Duran, sembra essere stata sancita la pace al GFVip. La coppia, dopo essersi confrontata a lungo nella Love Boat, si è lasciata andare a baci appassionati. Ma non solo, come mostra un video su Twitter, la modella sudamericana ha esplicitamente chiesto al compagno di avere un rapporto intimo.

La situazione della coppia

Lo scorso lunedì 14 febbraio il 38enne è tornato nella casa come ospite. Signorini ha chiesto a Belli di chiarire una volta per tutte la situazione con la compagna e con l'amica speciale Soleil Sorge.

Dopo avere trascorso una giornata tra discussioni e chiarimenti, la coppia si è ritrovata nella stiva della Love Boat. A un certo punto Delia ha cominciato a stuzzicare Belli: "Ho voglia di sc...e". In principio, l'attore ha continuato a parlare e complimentarsi con Duran per il percorso svolto fino ad oggi al GFVip. Nel dettaglio, Alex ha spiegato che anche la mamma di Delia è felice per la figlia arrivata in finale. Poi, l'ex gieffino ha confidato di avere sempre sentito spiritualmente la vicinanza di Delia. A quel punto tra i due è scoppiata la passione: Alex e Delia si sono lasciati andare a baci appassionati. Nel momento in cui Delia doveva ritornare nella camera, Alex è entrato in bagno e ha invitato la compagna a entrare con lui.

Mentre in un primo momento la modella ha affermato che non poteva, in un secondo momento ha raggiunto il suo uomo. Dai video mostrati, su Twitter, il luogo è senza telecamere quindi potrebbe essere un bagno. Dalla mancanza di rumori si ipotizza che i due si siano tolti i microfoni.

Tuttavia, si tratta solamente di supposizioni fatte dai telespettatori.

Soleil gelosa di Alex

Mentre Alex Belli ha trovato un punto d'incontro con la compagna, Soleil Sorge sembra non accettare il nuovo rapporto con l'amico-speciale. Dopo avere osservato per tutto il giorno il riavvicinamento tra l'ex gieffino e Delia Duran, la 27enne italo-americana si è lasciata andare a una scenata di gelosia.

La diretta interessata ha confidato di non vedere più lo stesso trasporto che c'era prima. Inoltre, ha accusato Belli di essere distante.

Soleil ha spiegato di non riuscire a essere trattenuta nel rapporto con Alex. Dunque, preferisce mettere un punto alla loro amicizia. Nonostante le rassicurazioni dell'ex concorrente del GFVip, Sorge è scoppiata in lacrime. Prima di concludere il suo sfogo, la gieffina ha rivelato di essere stanca di vedere sempre gli altri felici. Sebbene Soleil si è detta felice per la pace tra Alex e Delia, al tempo stesso si è detta pronta a fare un passo indietro all'interno di questo triangolo per il bene dei due coniugi.