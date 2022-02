Tra i temi legati al Grande Fratello Vip continua a far parlare molto la relazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. In particolare, a creare maggior discussione è il comportamento del ragazzo, che nelle scorse puntate del programma ha subito un provvedimento disciplinare per aver violato il regolamento. Basciano, infatti, ha litigato con Sophie e con Alex, per poi togliersi il microfono e rifiutarsi di rimetterlo nonostante le richieste degli autori. Ai tanti che hanno commentato la questione nelle ultime ore si è aggiunta Federica Calemme, ex concorrente del programma.

'Se fossi Sophie prenderei le distanze'

L'ex vippona ha deciso di esordire sul tema facendo una premessa a dir poco doverosa, puntualizzando come Basciano sia "una brava persona". Nonostante questo Calemme ha riconosciuto come il ragazzo abbia dei "modi bruschi" e che proprio su questi aspetti deve lavorare per migliorare.

Tra le cause del suo comportamento, però, per l'ex concorrente vi è il fatto che Basciano sia "un ragazzo insicuro". Caratteristica, questa, che è stata ulteriormente accentuata dal fatto che ritrovarsi nel contesto del programma "lo abbia condizionato".

Per quanto riguarda la relazione che Basciano ha con Sophie, Calemme ha sottolineato come "stanno bene e sono molto complici".

Nonostante ciò, però, "sul piatto della bilancia" secondo l'ex vippona ci sono più aspetti negativi rispetto a quelli positivi. Per questo motivo, Calemme ha sentenziato: "Se fossi Sophie prenderei le distanze perché il loro rapporto è insano". L'influencer, infine, ha ammesso di non scommettere molto sulla durata della loro relazione "se questi sono i presupposti".

'Ho fatto fatica a relazionarmi con gli altri'

Calemme, poi, ha parlato anche della sua esperienza nel loft di Cinecittà. La ragazza, che proprio nel programma ha trovato l'amore con Gianmaria, non ha nascosto le difficoltà incontrate per essere entrata a programma già iniziato, quando cioè i rapporti nella casa "erano già avviati".

Calemme, poi, ha anche affermato di essere una persona "molto riservata e timida". L'insieme di questi fattori, dunque, ha portato la concorrente a fare fatica a relazionarsi con gli altri. Calemme ha chiarito di non essersi sentita "esclusa" dagli altri concorrenti, affermando comunque la propria convinzione di non essere riuscita a "farsi capire" da tutti gli altri vipponi. L'ex concorrente della casa ha terminato sottolineando come, dentro il reality, siano state "poche" le persone ad averla capita: "Si contano sulle dita". Tra queste vi è sicuramente proprio l'imprenditore campano, con il quale la relazione continua a gonfie vele.