Can Yaman si prepara all'atteso ritorno in prime time su Canale 5. L'attore turco che ha stregato il pubblico italiano con le serie pomeridiane di grande successo, sta per debuttare con un nuovo prodotto che si preannuncia già attesissimo e che vedrà la luce da marzo.

Trattasi di Viola come il mare, la serie televisiva in sei puntate che lo vede protagonista al fianco di Francesca Chillemi, l'ex Miss Italia con la quale ci sarebbe stato anche un flirt durante le riprese che si sono svolte in Sicilia.

Viola come il mare, la nuova fiction di Canale 5 con Can Yaman e Francesca Chillemi

Nel dettaglio, ancora prima della messa in onda su Canale 5, Viola come il mare risulta essere una delle serie televisive che ha destato maggiormente l'attenzione del pubblico Mediaset.

La fortunata fiction vede protagonista Can Yaman: per lui è il primo ruolo assoluto in una serie televisiva italiana e, questa volta, vestirà i panni di un poliziotto.

Al suo fianco, in questa nuova sfida televisiva, ci sarà la bellissima Francesca Chillemi, nei panni di una giornalista dalle spiccate doti investigative.

Ecco quando è prevista la prima puntata di Viola come il mare con Can Yaman

Ma quando andrà in onda la prima puntata di Viola come il mare su Canale 5?

Secondo le indiscrezioni riportate in queste ore sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, il debutto di questa attesissima fiction è previsto a partire da marzo.

La prima puntata di Viola come il mare, infatti, andrà in onda (salvo cambiamenti di programmazione dell'ultimo momento) il prossimo 11 marzo 2022.

Di conseguenza, la fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi si ritroverebbe ad occupare lo slot del venerdì sera, subito dopo il gran finale di Fosca Innocenti, la fiction con Vanessa Incontrada e Francesco Arca che in queste settimane di messa in onda su Canale 5, ha conquistato un'ottima media di oltre tre milioni e mezzo di telespettatori.

Il presunto flirt tra Can Yaman e l'ex Miss Italia, Chillemi

In attesa di scoprire come se la caverà Can in questa nuova sfida professionale che lo attende, l'attore in queste settimane è stato protagonista del gossip anche per un presunto flirt con la sua partner femminile, Francesca Chillemi.

I due sono stati beccati diverse volte in teneri atteggiamenti e, addirittura, i paparazzi li hanno beccati mentre uscivano insieme dallo stesso appartamento, dove si vociferava che avessero trascorso la notte insieme.

Voci che, ad oggi, sia Can che Francesca non hanno mai voluto commentare evitando così di alimentare ulteriormente il gossip sul loro presunto flirt che sarebbe nato sul set della fiction di Canale 5, Viola come il mare.