Non si fanno attendere i colpi di scena e le sorprese nelle trame dello sceneggiato italiano Il Paradiso delle Signore, che intrattiene il pubblico dal lunedì al venerdì con la sua sesta stagione.

Le anticipazioni sulla puntata trasmessa su Rai 1 il 14 febbraio 2022, raccontano che proprio il giorno di San Valentino entrerà in crisi la coppia formata da Ezio Colombo (Massimo Poggio) e Veronica Zanatta (Valentina Bartolo). Il padre di Stefania (Grace Ambrose) dopo aver litigato animatamente con la sua amata, non avendo approvato per niente un suo gesto fatto in protezione della figlia Gemma (Gaia Bavaro), rimanderà la data del loro matrimonio.

Nello specifico Veronica farà credere al suo promesso sposo di aver spedito lei la lettera a Gloria Moreau (Lara Komar).

Spoiler Il Paradiso delle signore, episodio 14 febbraio: Ezio se ne va via di casa dopo essersi arrabbiato con Veronica

Gli spoiler del 106° episodio della soap opera di successo che verrà trasmesso su Rai 1 lunedì 14 febbraio come sempre a partire dalle ore 15:55 circa, dicono che Ezio non la prenderà per niente bene quando la sua promessa sposa Veronica sosterrà di essere l’autrice della missiva minatoria che Gloria ha ricevuto: su tutte le furie, Colombo arriverà a fare un gesto del tutto inaspettato, dato che senza pensarci due volte se ne andrà via di casa.

A questo punto Veronica sceglierà di prendere in mano la situazione, affrontando faccia a faccia la capo commessa Moreau per chiarire in maniera definitiva.

Nel contempo in diversi si interrogheranno sulla scomparsa della contessa Adelaide (Vanessa Gravina): Fiorenza (Greta Oldoni) e il cugino Dante (Luca Bastianello) approfitteranno del difficile momento per i Guarnieri, per agire ai danni del commendatore Umberto (Roberto Farnesi) con uno dei loro piani diabolici.

Dante vuole organizzare una sorpresa per Beatrice in occasione della festa di San Valentino, Colombo rinvia le nozze con Veronica

Successivamente al Paradiso non mancherà un’iniziativa per rendere onore alla festa degli innamorati, visto che per l’occasione verranno consegnati alle clienti dei cuori di cioccolato. Intanto Romagnoli a proposito della ricorrenza speciale di San Valentino, sceglierà di organizzare una sorpresa per Beatrice (Caterina Bertone), mentre le veneri decideranno di trascorrere la serata tutte insieme facendo un giro in bici.

Infine Ezio anche se tornerà a casa con Veronica avrà maturato una visione del tutto diversa del loro rapporto, dato che annuncerà la sua scelta di voler rinviare il giorno del loro matrimonio.