Le anticipazioni di Beautiful fino al 27 febbraio si preannunciano ricche di novità e colpi di scena. Infatti, Charlie recupererà dall'appartamento di Thomas il manichino con le fattezze di Hope e, Logan, vedendolo, resterà sconvolta. Nel frattempo, Steffy riceverà il supporto emotivo da parte della sorellastra e, a quel punto, la figlia di Ridge si sentirà in colpa per essersi lasciata andare alla passione con il marito di Hope.

Beautiful, anticipazioni Usa: Charlie ha il manichino con le fattezze di Hope e Logan è sconvolta

Alla Forrester Creations verrà dato spazio alla collezione 'Hope for the Future'.

Le anticipazioni delle puntate Usa di Beautiful rivelano che Zende si offrirà di sostituire Thomas per il progetto. Nel frattempo, Charlie entrerà in ufficio con il manichino con le fattezze di Hope, recuperato nell'abitazione del fratello di Steffy. A quel punto, la figlia di Brooke resterà sconvolta rivedendo la bambola con le sue sembianze, perché non aveva previsto di dovere assistere a quella scena, che le rievocava ricordi spiacevoli. Infatti, nelle precedenti puntate, il figlio di Ridge aveva avuto un'ossessione per la giovane Logan e aveva vissuto con un manichino con le sue fattezze.

Beautiful, spoiler Usa: Steffy si sente in colpa con Hope

Nel frattempo, Hope sarà ancora ignara del tradimento di Liam ai suoi danni.

Infatti, il marito di Logan si è lasciato andare ad una notte di passione con la sua ex moglie. Dal momento che la figlia di Brooke ignorerà quanto fatto dalla sua sorellastra e da Spencer alle sue spalle, la figlia di Deacon avrà ancora un rapporto sereno con Steffy. A tal proposito, le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful rivelano che Hope e la giovane Forrester parleranno del successo ottenuto con il progetto 'Hope for the Future'.

Inoltre, Logan avrà parole di conforto per Thomas. A quel punto, vedendo la compassione della sorellastra nei confronti di suo fratello, Steffy si sentirà in colpa per avere trascorso una notte di passione con Liam.

Beautiful, puntate Usa: la storia fra Finn e Steffy procede, nonostante il tradimento con il marito di Hope

Oltre a Hope, un'altra persona sarà ignara di quanto accaduto fra Steffy e Liam.

Infatti, da diverso tempo, la figlia di Ridge è fidanzata con Finn. Anche il dottore non è al corrente che la sua compagna ha avuto un flirt con il suo ex marito. Nonostante il tradimento, la storia d'amore fra la giovane Forrester e Finn procederà a gonfie vele. Infatti, le anticipazioni della soap opera che arrivano dagli Stati Uniti rivelano che il medico sorprenderà la Steffy, portandole il caffè a letto. Non resta che attendere le prossime puntate di Beautiful, per scoprire come proseguiranno le vicende dei protagonisti.