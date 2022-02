Prosegue il consueto appuntamento con Una vita. Dal 14 al 19 sono previsti nuovi colpi di scena per la soap amata dagli italiani. In particolare, Antonito cerca di fare il possibile per salvare la vita a Lolita. Ci riuscirà?

Una vita, prime anticipazioni

Durante la prossima settimana, Una vita si apre con l'arrivo di Soledad, la quale sopraggiunge in soggiorno, mandando a monte i piani di Aurelio. Quest'ultimo, inventa delle scuse su Anabel, facendo credere di averle prestato soccorso in seguito ad un mancamento. Soledad, inizialmente, stenta a crederci, ma poi decide di fidarsi.

A quel punto, Aurelio minaccia Soledad affinché lei non riveli assolutamente nulla a Marcos.

Nel frattempo, Lolita chiede a Ramon e Carmen di prendersi cura di Moncho e Antonito quando non ci sarà più. Casilda viene informata da Antonito delle condizioni di salute di Lolita e crolla distrutta per la terribile notizia appresa. Inoltre, gli Olmedo subiscono un sabotaggio e non riescono a portare a termine il loro colpo a causa di Miguel, il quale cerca di convincerli a lasciare per sempre questa vita criminale. Intanto Arantxa ritorna ad Acacias per tentare di convincere Cesareo a tornare con lei nei Paesi Baschi. Susana, invece, scatena l'ira di Natalia poiché continua a distribuire dei volantini contro gli stranieri.

Una vita, Antonito cerca di salvare Lolita

Antonito non riesce a tollerare l'idea che Lolita non possa essere curata e cerca, a tutti i costi, una soluzione. Intanto gli Olmedo accettano di abbandonare per sempre la criminalità e decidono, insieme a Miguel, di riaprire il loro ristorante.

Quando Anabel si riprende dal malore, Aurelio va subito a trovarla per raccontarle una bugia su quanto accaduto.

Nel frattempo, Cesareo accetta di tornare nei Paesi Baschi e, insieme ad Arantxa, decidono di annunciare le loro nozze imminenti. Dell'addio al celibato di Cesareo se ne occupa Servante, organizzando una bellissima festa.

Durante le puntate della prossima settimana di Una vita, Indalecia fa improvvisamente ritorno ad Acacias, facendo disperare Jacinto.

Inoltre, Genoveva dispensa consigli a Natalia su come sopravvivere nel quartiere, ottenendo il favore delle signore. Ciò non è sufficiente, però, per placare l'astio di Susana e delle signore che le danno corda. Pertanto, Genoveva tenta di far cambiare idea a Susana e Rosina su Natalia. Da questo gesto nasce un legame bellissimo tra Natalia e Genoveva, le quali si promettono di sostenersi reciprocamente.

Una vita, Lolita e Antonito si riconciliano

Nella prossima settimana di Una vita, le condizioni di Lolita continuano a peggiorare e Antonito cerca di convincerla a perdonarlo. Fortunatamente, i due si riconciliano. Nonostante tutto, però, non riesce a sopportare l'idea che sua moglie non possa essere curata e fa di tutto per incontrare il premio Nobel, Ramon y Cajal, affinché possa trovare una soluzione per salvare la vita di Lolita.

Intanto, Alodia comincia a provare una forte gelosia nei confronti di Arantxa, poiché i suoi signori le mostrano troppo affetto. Pertanto, inizia a comportarsi in modo brusco, con la speranza che José Miguel e Bellita diventino più rispettosi nei suoi confronti. Inoltre, Miguel è sempre più preoccupato del rapporto tra Anabel e Quesada, così decide di parlare con lei, ma finisce soltanto con il litigarci nuovamente.

Una vita, il ritorno di Marcos

Quando Marcos torna dal suo viaggio, Soledad decide di rivelargli ciò che gli ha detto Aurelio, omettendo - quindi - la verità. Bacigalupe cerca nuovamente di far aprire gli occhi alla figlia sui Quesada, poiché sono pur sempre i loro acerrimi nemici.

Intanto, Natalia decide di chiedere la verità ad Aurelio, dato che sospetta fortemente che lui possa aver somministrato ad Anabel il composto che le ha causato quel malore. Ovviamente lui nega ogni cosa. Infine, quando Ramon y Cajal accetta di prendere in carico Lolita e di curarla, lei chiede a Natalia di rendere felice Antonito dopo la sua scomparsa.