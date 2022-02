Al Grande Fratello Vip c'è stato un colpo di scena che ha visto come protagoniste Soleil Sorge e Delia Duran. Le due donne di Alex Belli si sono scambiate un lungo bacio nel giardino della casa. Il tutto è successo nella serata di sabato 19 febbraio, quando gli autori hanno organizzato una festa in costume .

Un lungo bacio tra Delia e Soleil

Gli autori del Grande Fratello Vip, nella serata del 19 febbraio, hanno organizzato per i concorrenti una festa in costume. Durante la serata Soleil e Delia hanno trascorso del tempo insieme a chiacchierare e hanno iniziato a farsi molti complimenti.

La situazione è diventata più bollente quando le due donne, improvvisamente, si sono avvicinate anche fisicamente, lasciandosi trasportare da una passione del tutto inaspettata. Soleil e Delia si sono baciate con grande trasporto, finendo sdraiate per terra, sulle scale della piscina, una sopra l'altra.

Una scena che non è passata inosservata agli occhi degli altri concorrenti e dei telespettatori, che hanno iniziato a commentare sui social network. L'atteggiamento delle due donne ha lasciato senza parole anche Alex Belli, che ha sempre dichiarato di amarle entrambe. Sophie Codegoni è intervenuta, chiedendo a Soleil per quale motivo era successa una cosa del genere.

"Ci siamo baciate", ha ammesso Soleil, spiegando di aver sentito che Delia doveva liberarsi di vibrazioni negative e quello è stato un modo per farlo e farla sentire meglio.

La reazione di Alex Belli

Alex Belli non è stato contento di vedere le due donne della sua vita lasciarsi andare in quel modo. Si è sfogato con Davide Silvestri e con Barù, mostrandosi particolarmente provato e sconvolto per quanto accaduto. "Sono scioccato", ha ammesso l'attore, spiegando di averle viste mentre si baciavano con tanta passione.

"Non ero il fautore di quella roba lì", ha sottolineato Belli, che ha chiesto agli altri concorrenti cosa avrebbe dovuto fare vedendole in quella situazione.

L'attore ha riportato le parole che ha sentito pronunciare alla due donne, spiegando che non capisce il motivo per cui si sono baciate. Alex Belli ha dimostrato di non essere per niente contento per l'atteggiamento della moglie e dell'amica speciale.

Il litigio nella sauna

Alex Belli ha raccontato agli altri concorrenti che in sauna è scoppiata una forte lite tra lui e Soleil.

L'uoma e l'influencer si sono ritrovati all'interno della sauna e hanno discusso in modo molto acceso, mentre era presente anche Delia: lui ha voluto sottolineare che la colpa di quello che è accaduto non è stata solo sua, perché il loro avvicinamento è stato voluto da entrambi.

"Ho consigliato a Sole di far parlare il suo cuore", ha spiegato Alex Belli, sottolineando che la ragazza ha subito perso la pazienza e che secondo lui è per il fatto che la verità le fa male e non vuole ammettere quello che prova veramente.